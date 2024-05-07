https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985302.html

Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко

Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко - 07.05.2024, ПРАЙМ

Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания и защиты, а не нападения, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T18:47+0300

2024-05-07T18:47+0300

2024-05-07T18:47+0300

вооружения

белоруссия

россия

ядерное оружие

тактическое ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d644848ee252f11761af45f92abee996.jpg

МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания и защиты, а не нападения, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы. "Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", — заявил Лукашенко . Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. "Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны - это не ко мне. Наша задача - если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб", - добавил Лукашенко.Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".Со ссылкой на слова белорусского президента отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая.

https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985067.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие