https://1prime.ru/20240507/lukashenko-847985302.html
Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко
Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко - 07.05.2024, ПРАЙМ
Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко
Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания и защиты, а не нападения, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T18:47+0300
2024-05-07T18:47+0300
2024-05-07T18:47+0300
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МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания и защиты, а не нападения, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы. "Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", — заявил Лукашенко . Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе. "Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны - это не ко мне. Наша задача - если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб", - добавил Лукашенко.Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".Со ссылкой на слова белорусского президента отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая.
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Ядерное оружие — это оружие защиты, заявил Лукашенко
Лукашенко: ТЯО – это оружие сдерживания, никто в наступление с ним не пойдет
МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Тактическое ядерное оружие (ТЯО) — это оружие сдерживания и защиты, а не нападения, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
"Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", — заявил Лукашенко .
Лукашенко также отметил, что накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе.
"Мы не собираемся поддаваться на провокации. Мы не собираемся ни с кем воевать. Бросать людей в горнило войны - это не ко мне. Наша задача - если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб", - добавил Лукашенко.
Лукашенко заявил об угрозе ядерной войны в мире
Ранее в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Он сообщил, что "проверка носит исключительно оборонительный характер".
Со ссылкой на слова белорусского президента отмечается, что решение о совместной координации и применении войск с использованием спецбоеприпасов лидеры Белоруссии и России намерены обсудить на встрече в Москве 8 мая.