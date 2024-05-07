https://1prime.ru/20240507/makfa-847958467.html

Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ

Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ

Владельцы производителя макаронных изделий "Макфа" предложили выкупить компанию обратно, пишет РБК со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T08:21+0300

2024-05-07T08:21+0300

2024-05-07T09:48+0300

экономика

макфа

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846871500_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_eaf436ce97dcfa0725e51cb72fc1dcc1.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Владельцы производителя макаронных изделий "Макфа" предложили выкупить компанию обратно, пишет РБК со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.В рамках мирового соглашения нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление. Ежегодно 1 миллиард рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией. Росимущество планируется привлечь в качестве третьего лица.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам адвоката, переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства и дефициту хлебобулочных изделий в регионе.Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.В марте акции "Макфы" были арестованы по иску Генпрокуратуры из-за "коррупционного происхождения бизнеса".Шестого мая суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества "Макфы"."Макфа" входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.

https://1prime.ru/20240409/makfa-847208350.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

макфа, суд