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Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ
Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ
Владельцы производителя макаронных изделий "Макфа" предложили выкупить компанию обратно, пишет РБК со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:21+0300
2024-05-07T08:21+0300
2024-05-07T09:48+0300
экономика
макфа
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Владельцы производителя макаронных изделий "Макфа" предложили выкупить компанию обратно, пишет РБК со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.В рамках мирового соглашения нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление. Ежегодно 1 миллиард рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией. Росимущество планируется привлечь в качестве третьего лица.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам адвоката, переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства и дефициту хлебобулочных изделий в регионе.Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.В марте акции "Макфы" были арестованы по иску Генпрокуратуры из-за "коррупционного происхождения бизнеса".Шестого мая суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества "Макфы"."Макфа" входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
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макфа, суд
Владельцы "Макфы" предложили выкупить компанию, пишет СМИ
РБК: владельцы "Макфы" предложили мировое соглашение о выкупе компании
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Владельцы производителя макаронных изделий "Макфа" предложили выкупить компанию обратно, пишет РБК
со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.
В рамках мирового соглашения нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление. Ежегодно 1 миллиард рублей будет направляться на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией. Росимущество планируется привлечь в качестве третьего лица.
По словам адвоката, переход предприятия под управление государства может привести к остановке производства и дефициту хлебобулочных изделий в регионе.
Предложение о мировом соглашении направлено в Росимущество и Генпрокуратуру.
В марте акции "Макфы" были арестованы по иску Генпрокуратуры из-за "коррупционного происхождения бизнеса".
Шестого мая суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества "Макфы".
"Макфа" входит в пятерку крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
Юревич и Белоусов остаются бенефициарами "Макфы", заявил прокурор