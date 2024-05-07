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В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента
В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента - 07.05.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента
Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:41+0300
2024-05-07T09:41+0300
2024-05-07T09:45+0300
россия
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инаугурация
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала корреспонденту агентства сотрудница Главпочтамта, за марками начали приходить с 8 утра, когда открылось отделение. За час было продано более 120 марок. Ранее в мае пресс-служба "Почты России" сообщила РИА Новости, что почтовая марка, посвященная вступлению в должность президента России Владимира Путина, выйдет в обращение 7 мая. Ее тираж составит 156 тысяч штук, а номинал - 29 рублей, рассказали в пресс-службе. Дополнительно к выпуску почтовой марки изготовили печать специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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россия, президент россии, марка, инаугурация
РОССИЯ, президент России, марка, инаугурация
В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента
Марку, посвященную инаугурации президента, начали продавать в Главпочтамте Москвы
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказала корреспонденту агентства сотрудница Главпочтамта, за марками начали приходить с 8 утра, когда открылось отделение. За час было продано более 120 марок.
Ранее в мае пресс-служба "Почты России" сообщила РИА Новости, что почтовая марка, посвященная вступлению в должность президента России Владимира Путина, выйдет в обращение 7 мая. Ее тираж составит 156 тысяч штук, а номинал - 29 рублей, рассказали в пресс-службе. Дополнительно к выпуску почтовой марки изготовили печать специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.