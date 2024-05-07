https://1prime.ru/20240507/marka-847960625.html

В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента

В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента - 07.05.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать марку, посвященную инаугурации президента

Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T09:41+0300

2024-05-07T09:41+0300

2024-05-07T09:45+0300

россия

президент россии

марка

инаугурация

https://cdnn.1prime.ru/img/83102/50/831025004_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_e830e6b9eecf511153ee23cba94a5454.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Почтовую марку, посвященную вступлению в должность президента РФ Владимира Путина, начали продавать в главном почтовом отделении в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала корреспонденту агентства сотрудница Главпочтамта, за марками начали приходить с 8 утра, когда открылось отделение. За час было продано более 120 марок. Ранее в мае пресс-служба "Почты России" сообщила РИА Новости, что почтовая марка, посвященная вступлению в должность президента России Владимира Путина, выйдет в обращение 7 мая. Ее тираж составит 156 тысяч штук, а номинал - 29 рублей, рассказали в пресс-службе. Дополнительно к выпуску почтовой марки изготовили печать специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Калининграда, Краснодара, Курска, Липецка, Майкопа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Тамбова, Твери и Уфы. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, президент россии, марка, инаугурация