https://1prime.ru/20240507/moshennichestvo-847977626.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МВД предупредило о новой схеме мошенничества - 07.05.2024, ПРАЙМ

МВД предупредило о новой схеме мошенничества

Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:17+0300

2024-05-07T15:17+0300

2024-05-07T15:17+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", — сказано в сообщении ведомства.Согласно данным МВД, мошенники, выступая в роли начинающих фотографов, обращаются к моделям через социальные сети и предлагают свои услуги по выгодным условиям. Они просят моделей оплатить только студию для фотосъемки.Затем аферисты отправляют жертвам ссылки на веб-сайты "проверенных студий", где моделям предлагается выбрать время съемки, оплатить аренду студии и дополнительно услуги стилиста и реквизит. После этого модель перенаправляют на другой веб-сайт, похожий на сайт платежной системы.Здесь модель заполняет данные своей банковской карты и получает SMS с одноразовым кодом подтверждения, который она вводит на мошенническом веб-сайте. Таким образом, злоумышленники получают доступ к личным данным и снимают деньги с чужих счетов, отметили в ведомстве.Полиция также призывает граждан не соглашаться на сделки с подозрительно выгодными условиями и не сообщать личные данные незнакомым людям.

https://1prime.ru/20240421/moshenniki-847532888.html

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россия, мвд, мошенничество, новости