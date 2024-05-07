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МВД предупредило о новой схеме мошенничества - 07.05.2024, ПРАЙМ
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МВД предупредило о новой схеме мошенничества
МВД предупредило о новой схеме мошенничества - 07.05.2024, ПРАЙМ
МВД предупредило о новой схеме мошенничества
Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:17+0300
2024-05-07T15:17+0300
мошенничество
россия
мвд
мошенничество
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", — сказано в сообщении ведомства.Согласно данным МВД, мошенники, выступая в роли начинающих фотографов, обращаются к моделям через социальные сети и предлагают свои услуги по выгодным условиям. Они просят моделей оплатить только студию для фотосъемки.Затем аферисты отправляют жертвам ссылки на веб-сайты "проверенных студий", где моделям предлагается выбрать время съемки, оплатить аренду студии и дополнительно услуги стилиста и реквизит. После этого модель перенаправляют на другой веб-сайт, похожий на сайт платежной системы.Здесь модель заполняет данные своей банковской карты и получает SMS с одноразовым кодом подтверждения, который она вводит на мошенническом веб-сайте. Таким образом, злоумышленники получают доступ к личным данным и снимают деньги с чужих счетов, отметили в ведомстве.Полиция также призывает граждан не соглашаться на сделки с подозрительно выгодными условиями и не сообщать личные данные незнакомым людям.
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россия, мвд, мошенничество, новости
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, мошенничество, Новости
15:17 07.05.2024
 
МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МВД предупредило о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Полиция предупредила о схеме мошенничества путем "фейковых фотосессий", сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"УБК МВД России информирует: распространяется мошенническая схема с фейковыми фотосессиями", — сказано в сообщении ведомства.
Согласно данным МВД, мошенники, выступая в роли начинающих фотографов, обращаются к моделям через социальные сети и предлагают свои услуги по выгодным условиям. Они просят моделей оплатить только студию для фотосъемки.
Затем аферисты отправляют жертвам ссылки на веб-сайты "проверенных студий", где моделям предлагается выбрать время съемки, оплатить аренду студии и дополнительно услуги стилиста и реквизит. После этого модель перенаправляют на другой веб-сайт, похожий на сайт платежной системы.
Здесь модель заполняет данные своей банковской карты и получает SMS с одноразовым кодом подтверждения, который она вводит на мошенническом веб-сайте. Таким образом, злоумышленники получают доступ к личным данным и снимают деньги с чужих счетов, отметили в ведомстве.
Полиция также призывает граждан не соглашаться на сделки с подозрительно выгодными условиями и не сообщать личные данные незнакомым людям.
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