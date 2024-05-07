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Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации
Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации - 07.05.2024, ПРАЙМ
Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации
В кортеже главы государства во время инаугурации в Кремле впервые использовали мотоциклы Aurus. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:27+0300
2024-05-07T12:30+0300
aurus
владимир путин
инаугурация
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В кортеже главы государства во время инаугурации в Кремле впервые использовали мотоциклы Aurus. "Они полностью электрические, адаптированны, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за четыре секунды, максимальная скорость - 225 километров в час. Как сообщалось, допускается эксплуатация при температурном режиме от минус 25 до плюс 40 градусов.Электрический мотоцикл Aurus Merlon создавался по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ, сообщала в январе 2023-го "Российская газета". Его планировали выпускать для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus.К концу года в Гараже особого назначения таких мотоциклов будет сорок. В будущем также вероятно появление коммерческой версии. По словам представителя Aurus, стоимость мотоцикла Merlon будет сопоставима с американским Curtiss, поэтому его ориентировочная цена — 10–12 млн рублей, сообщали "Известия".
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aurus, владимир путин, инаугурация
Aurus, Владимир Путин, инаугурация
12:27 07.05.2024 (обновлено: 12:30 07.05.2024)
 
Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации

Мотоциклы Aurus впервые замечены в кортеже Путина во время инаугурации

# Инаугурация президента РФ Владимира Путина
# Инаугурация президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В кортеже главы государства во время инаугурации в Кремле впервые использовали мотоциклы Aurus.
"Они полностью электрические, адаптированны, в том числе, для низких температур", - сообщил ведущий трансляции. Мотоциклы разгоняются до 100 километров в час менее чем за четыре секунды, максимальная скорость - 225 километров в час. Как сообщалось, допускается эксплуатация при температурном режиме от минус 25 до плюс 40 градусов.
Электрический мотоцикл Aurus Merlon создавался по заказу Министерства промышленности и торговли силами ФГУП НАМИ, сообщала в январе 2023-го "Российская газета". Его планировали выпускать для использования в качестве транспортного средства сопровождения, а также для розничной продажи под брендом Aurus.
К концу года в Гараже особого назначения таких мотоциклов будет сорок. В будущем также вероятно появление коммерческой версии. По словам представителя Aurus, стоимость мотоцикла Merlon будет сопоставима с американским Curtiss, поэтому его ориентировочная цена — 10–12 млн рублей, сообщали "Известия".
 
AurusВладимир Путининаугурация
 
 
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