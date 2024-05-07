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Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, ратификация ожидается до конца 2024 года, сообщается на сайте Минфина РФ. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T14:16+0300

2024-05-07T14:16+0300

2024-05-07T14:17+0300

налоги

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия и Абхазия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения, ратификация ожидается до конца 2024 года, сообщается на сайте Минфина РФ."7 мая в г. Сухуме между Россией и Абхазией состоялось подписание соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. С российской стороны документ подписал статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр финансов Владимир Делба", - говорится в сообщении."Ратификация протокола должна состояться до конца текущего года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года", - отмечается в сообщении.Документом устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10%. Ставка налога на процентные доходы предусмотрена в размере 0%, что позволит не облагать налогом в государстве-источнике выплачиваемые проценты по займам, выданным из другого договаривающегося государства. Соответственно налоги с таких процентов будут уплачиваться в бюджет государства, предоставившего заемные средства", - рассказали в Минфине.Также соглашением предусматривается освобождение застройщиков от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период в 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства, добавили в Минфине. На протяжении этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства."Российско-абхазское партнерство на сегодняшний день достигает высокого уровня по целому ряду направлений, в том числе и в налоговой сфере. Подписание соглашения об избежании двойного налогообложения будет способствовать дальнейшему углублению интеграционных связей, в основу которых будет положено, в первую очередь, расширение инвестиционной деятельности между нашими странами", – прокомментировал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении.

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