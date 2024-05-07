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Рынок охлаждается: цены на жилье начали падать

Рынок охлаждается: цены на жилье начали падать - 07.05.2024, ПРАЙМ

Рынок охлаждается: цены на жилье начали падать

По итогам апреля цена на новостройки снизилась в 21 крупном российском городе, пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на на обзор "Мира квартир". | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:07+0300

2024-05-07T13:07+0300

2024-05-07T13:16+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. По итогам апреля цена на новостройки снизилась в 21 крупном российском городе, пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на на обзор "Мира квартир"."Стоимость квадратного метра по сравнению с мартом снизилась в 21 городе из 70 исследованных, в трех - осталась неизменной. Сильнее всего подешевели первичные квартиры в Туле (-4%), Астрахани (-4%), Рязани (-3%), Ставрополе (-2%) и Симферополе (-2%)", — сказано в публикации.Самый высокий рост цен отмечен в Липецке (плюс шесть процетов), Севастополе (плюс четыре процента), Владикавказе, Грозном и Ульяновске, где стоимость квадратного метра также выросла на четыре процента. В Москве цены за квадратный метр выросли на два процента, а в Санкт-Петербурге снизились на один процент.Ожидается, что рынок новостроек начнет постепенно охлаждаться. Генеральный директор компании "Мир квартир" Павел Луценко отметил, что рост цен замедлился и во многих городах начался спад.

https://1prime.ru/20240417/novostroyki-847466998.html

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россия, новости, цены на жилье, новостройки