https://1prime.ru/20240507/niger-847960027.html

Россия приходит на место США в Африке, пишет СМИ

Россия приходит на место США в Африке, пишет СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ

Россия приходит на место США в Африке, пишет СМИ

Геополитическое соперничество между США и Россией охватывает африканский континент — так, США выводят свои войска из Нигера по требованию нигерийской правящей... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T09:30+0300

2024-05-07T09:30+0300

2024-05-07T09:30+0300

африка

россия

нигер

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Геополитическое соперничество между США и Россией охватывает африканский континент — так, США выводят свои войска из Нигера по требованию нигерийской правящей хунты, отмечает турецкое издание Hürriyet.Российские военные прибыли в Нигер еще до ухода американцев, которых попросила уйти правящая в стране хунта, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ стране прошли демонстрации против военного присутствия США, а российский военный контингент занял американскую военную базу в Нигере, где находятся беспилотники MQ-9 Reaper."Российские силы не имеют доступа к секретному военному оборудованию США. Военная база останется им, когда мы полностью ее покинем", – сказали в Пентагоне.Национальный совет по охране родины в Нигере указал США на дверь и пригласил российских военнослужащих, отмечает издание.Пентагон, со своей стороны, подтвердил прибытие российских сил специального назначения на американскую авиабазу в Нигере.Как отмечается, целью российского военного присутствия в Нигере после ухода США может стать разрешение территориальных споров с соседями Нигера.В июле 2023 года в Нигере президента Мохамеда Базума свергли, а главой государства был назначен командующий гвардией Абдурахман Тчиани. Новые власти также прекратили сотрудничество с Францией, что привело к выводу французских войск в конце декабря 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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африка, россия, нигер