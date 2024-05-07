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Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива
Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива - 07.05.2024, ПРАЙМ
Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива
Временный запрет экспорта бензина из России, действующий с марта для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке, сработал в полной мере, внутренний рынок | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T14:02+0300
2024-05-07T14:02+0300
2024-05-07T14:02+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Временный запрет экспорта бензина из России, действующий с марта для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке, сработал в полной мере, внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен, сообщил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак. "На сегодняшний день, действительно, меры, которые были приняты с 1 марта по закрытию экспорта, сработали в полном объеме, рынок насыщен и даже, более того, перенасыщен", - сказал Новак. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
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Энергетика, РОССИЯ, топливо, Новости
Новак сообщил о перенасыщении внутреннего рынка топлива
Новак: запрет экспорта бензина из РФ сработал, внутренний рынок топлива перенасыщен
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Временный запрет экспорта бензина из России, действующий с марта для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке, сработал в полной мере, внутренний рынок топлива на данный момент перенасыщен, сообщил журналистам врио вице-премьера РФ Александр Новак.
"На сегодняшний день, действительно, меры, которые были приняты с 1 марта по закрытию экспорта, сработали в полном объеме, рынок насыщен и даже, более того, перенасыщен", - сказал Новак.
Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства.
Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.
Новак поручил ФАС проанализировать подорожание топлива на заправках