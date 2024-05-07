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Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго
Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго - 07.05.2024, ПРАЙМ
Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго
Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:58+0300
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россия
нпз
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ."Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива.Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже."Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.
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россия, нпз
РОССИЯ, НПЗ
15:58 07.05.2024 (обновлено: 16:13 07.05.2024)
 
Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго

Минэнерго: комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт

© РИА Новости . В. Шияновский | Перейти в медиабанкНово-Уфимский нефтеперерабатывающий завод.
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . В. Шияновский
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива.
Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже.
"Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.
 
РОССИЯНПЗ
 
 
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