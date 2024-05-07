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Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго

Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго - 07.05.2024, ПРАЙМ

Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, заявили в Минэнерго

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T15:58+0300

2024-05-07T16:13+0300

россия

нпз

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую продажу топлива, при этом запасы нефтепродуктов на Дальнем Востоке сформированы на достаточных уровнях для внутреннего рынка, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ."Комсомольский НПЗ выходит на плановый ремонт, поэтому приостанавливает биржевую реализацию топлив", - сказали в пресс-службе министерства, добавив, что на предприятии сформированы достаточные запасы моторного топлива.Уточняется, что остальные НПЗ на Дальнем Востоке продолжают выработку нефтепродуктов и их реализацию на бирже."Запасы моторного топлива в регионах сформированы на достаточных уровнях для стабильного обеспечения внутреннего рынка", - добавили в Минэнерго.

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