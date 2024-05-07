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Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими - 07.05.2024, ПРАЙМ
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:52+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska.В отчете Пентагона от 1 мая указывается, что разработанное в последнее время для Украины оружие перестает быть эффективным на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, выяснилось, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что GLSDB нет на вооружении даже у армии США, оно было создано специально для ВСУ.Проблема заключается в том, что для точных и эффективных атак необходимо преодолевать системы РЭБ противника. С этим у GLSDB, как отмечается, могут быть проблемы.Это снаряды длиной почти 4 метров и весом около 300 килограммов, из которых на боеголовку приходится 93 килограммов, могут быть беззащитными перед русскими средствами РЭБ, говорится в публикации.В этой связи в статье упоминается комплекс "Поле-21", который, в частности, показал, что способен нейтрализовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Он может создавать помехи мощностью от 300 до 1000 ватт.Кроме того, он нарушает работу спутниковой связи, что позволяет россиянам успешно отключать сотовую связь и нарушать радиосвязь. В результате такого воздействия и снаряды типа GLSDB, и популярные на фронте беспилотники становятся беззащитными, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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США, РОССИЯ, Вооружения, УКРАИНА, СВО, РЭБ
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
Wirtualna Polska: поставленная из США техника в ВСУ беззащитна перед российской
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska
.
В отчете Пентагона от 1 мая указывается, что разработанное в последнее время для Украины оружие перестает быть эффективным на поле боя.
Так, выяснилось, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что GLSDB нет на вооружении даже у армии США, оно было создано специально для ВСУ.
Проблема заключается в том, что для точных и эффективных атак необходимо преодолевать системы РЭБ противника. С этим у GLSDB, как отмечается, могут быть проблемы.
Это снаряды длиной почти 4 метров и весом около 300 килограммов, из которых на боеголовку приходится 93 килограммов, могут быть беззащитными перед русскими средствами РЭБ, говорится в публикации.
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В этой связи в статье упоминается комплекс "Поле-21", который, в частности, показал, что способен нейтрализовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Он может создавать помехи мощностью от 300 до 1000 ватт.
Кроме того, он нарушает работу спутниковой связи, что позволяет россиянам успешно отключать сотовую связь и нарушать радиосвязь. В результате такого воздействия и снаряды типа GLSDB, и популярные на фронте беспилотники становятся беззащитными, заключает автор.