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Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими

Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими - 07.05.2024, ПРАЙМ

Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими

Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T09:52+0300

2024-05-07T09:52+0300

2024-05-07T09:59+0300

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska.В отчете Пентагона от 1 мая указывается, что разработанное в последнее время для Украины оружие перестает быть эффективным на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, выяснилось, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что GLSDB нет на вооружении даже у армии США, оно было создано специально для ВСУ.Проблема заключается в том, что для точных и эффективных атак необходимо преодолевать системы РЭБ противника. С этим у GLSDB, как отмечается, могут быть проблемы.Это снаряды длиной почти 4 метров и весом около 300 килограммов, из которых на боеголовку приходится 93 килограммов, могут быть беззащитными перед русскими средствами РЭБ, говорится в публикации.В этой связи в статье упоминается комплекс "Поле-21", который, в частности, показал, что способен нейтрализовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Он может создавать помехи мощностью от 300 до 1000 ватт.Кроме того, он нарушает работу спутниковой связи, что позволяет россиянам успешно отключать сотовую связь и нарушать радиосвязь. В результате такого воздействия и снаряды типа GLSDB, и популярные на фронте беспилотники становятся беззащитными, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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