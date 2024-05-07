Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240507/oruzhie-847961170.html
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими - 07.05.2024, ПРАЙМ
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими
Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:52+0300
2024-05-07T09:59+0300
сша
россия
вооружения
украина
сво
рэб
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska.В отчете Пентагона от 1 мая указывается, что разработанное в последнее время для Украины оружие перестает быть эффективным на поле боя.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, выяснилось, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что GLSDB нет на вооружении даже у армии США, оно было создано специально для ВСУ.Проблема заключается в том, что для точных и эффективных атак необходимо преодолевать системы РЭБ противника. С этим у GLSDB, как отмечается, могут быть проблемы.Это снаряды длиной почти 4 метров и весом около 300 килограммов, из которых на боеголовку приходится 93 килограммов, могут быть беззащитными перед русскими средствами РЭБ, говорится в публикации.В этой связи в статье упоминается комплекс "Поле-21", который, в частности, показал, что способен нейтрализовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Он может создавать помехи мощностью от 300 до 1000 ватт.Кроме того, он нарушает работу спутниковой связи, что позволяет россиянам успешно отключать сотовую связь и нарушать радиосвязь. В результате такого воздействия и снаряды типа GLSDB, и популярные на фронте беспилотники становятся беззащитными, заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240506/tank-847937287.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, украина, сво, рэб
США, РОССИЯ, Вооружения, УКРАИНА, СВО, РЭБ
09:52 07.05.2024 (обновлено: 09:59 07.05.2024)
 
Пентагон признал: американские вооружения беззащитны перед русскими

Wirtualna Polska: поставленная из США техника в ВСУ беззащитна перед российской

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американское оружие, разработанное для Украины, оказалось неэффективным на поле боя, пишет издание Wirtualna Polska.
В отчете Пентагона от 1 мая указывается, что разработанное в последнее время для Украины оружие перестает быть эффективным на поле боя.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Так, выяснилось, что американские бомбы GLSDB беззащитны перед российскими системами радиоэлектронной борьбы. Отмечается, что GLSDB нет на вооружении даже у армии США, оно было создано специально для ВСУ.
Проблема заключается в том, что для точных и эффективных атак необходимо преодолевать системы РЭБ противника. С этим у GLSDB, как отмечается, могут быть проблемы.
Это снаряды длиной почти 4 метров и весом около 300 килограммов, из которых на боеголовку приходится 93 килограммов, могут быть беззащитными перед русскими средствами РЭБ, говорится в публикации.
Танк-черепаха. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Настоящий ад. Российские "танки-черепахи" бесят солдат ВСУ
Вчера, 11:59
В этой связи в статье упоминается комплекс "Поле-21", который, в частности, показал, что способен нейтрализовать управляемые снаряды M982 Excalibur. Он может создавать помехи мощностью от 300 до 1000 ватт.
Кроме того, он нарушает работу спутниковой связи, что позволяет россиянам успешно отключать сотовую связь и нарушать радиосвязь. В результате такого воздействия и снаряды типа GLSDB, и популярные на фронте беспилотники становятся беззащитными, заключает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияСШАРОССИЯУКРАИНАСВОРЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала