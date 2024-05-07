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"Укроборонпром" заявил о начале производства мин "натовского" калибра

"Укроборонпром" заявил о начале производства мин "натовского" калибра - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Укроборонпром" заявил о начале производства мин "натовского" калибра

Украинский госконцерн "Укроборонпром" начал производство минометных мин "натовского" калибра 60 миллиметров, сообщила во вторник пресс-служба концерна. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T13:51+0300

2024-05-07T13:51+0300

2024-05-07T13:51+0300

вооружения

мины

укроборонпром

нато

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Украинский госконцерн "Укроборонпром" начал производство минометных мин "натовского" калибра 60 миллиметров, сообщила во вторник пресс-служба концерна."Предприятия сообщества (концерна -ред.) не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-миллиметровых минометных мин", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома".В апреле генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что Украина начала совместное с немецким оборонным концерном Rheinmetall производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники.

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мины, укроборонпром, нато