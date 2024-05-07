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Песков ответил, сохранит ли он должность пресс-секретаря президента

Песков ответил, сохранит ли он должность пресс-секретаря президента - 07.05.2024, ПРАЙМ

Песков ответил, сохранит ли он должность пресс-секретаря президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свою должность после инаугурации главы государства. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:45+0300

2024-05-07T11:45+0300

2024-05-07T11:45+0300

владимир путин

инаугурация

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, сохранит ли он свою должность после инаугурации главы государства."Это уже не наше решение", - отметил Песков. Более одиннадцати лет Песков был сотрудником Министерства иностранных дел СССР, затем РФ, работал в посольстве России в Турции. В ноябре 1999-го во время Стамбульского саммита ОБСЕ был переводчиком с турецкого у Бориса Ельцина, затем был приглашен на работу в администрацию главы государства.Первые четыре года работал начальником отдела по связям со СМИ, затем - первым замом начальника управления пресс-службы президента. В 2008-м перешел на работу в Аппарат правительства РФ, которое возглавлял Владимир Путин. до 2021-го являлся пресс-секретарем председателя правительства. После переизбрания в Владимира Путина на пост президента Песков вернулся на работу в администрацию главы государства. С тех пор работает пресс-секретарем президента.

https://1prime.ru/20240506/kabmin-847948086.html

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владимир путин, инаугурация, дмитрий песков