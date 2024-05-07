https://1prime.ru/20240507/pokupka-biznesa-847988482.html

Путин разрешил "Граталь" купить долю в битумном операторе "Газпром нефти"

Путин разрешил "Граталь" купить долю в битумном операторе "Газпром нефти" - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил "Граталь" купить долю в битумном операторе "Газпром нефти"

Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T21:34+0300

2024-05-07T21:34+0300

2024-05-07T21:34+0300

россия

владимир путин

сделка

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/77939/71/779397179_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_ca566ec6e4a40181a4c7f9a1b3ab1bb6.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил российскому ООО "Граталь" купить долю люксембургской структуры "Газпром нефти" в операторе битумного бизнеса нефтяной компании, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации. "Разрешить совершение ООО "Граталь" сделки по приобретению 2,458% долей в уставном капитале ООО "Газпромнефть — Битумные материалы", принадлежащего "Газпром нефть Интернэшнл" (Gazprom Neft International S.A.)", — говорится в документе. "Газпром нефти" принадлежит 97,532% в битумном операторе, еще 0,01% — структуре "Газпром нефти" "ГПН-Инвест". Согласно данным "Бир-Аналитик", ООО "Граталь" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, а род деятельности предприятия — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование. "Газпромнефть — Битумные материалы" — оператор битумного бизнеса "Газпром нефти", один из крупнейших производителей битумных продуктов в России. В структуре предприятия – производственные мощности в Москве, Омске, Рязани, Смоленской и Ростовской областях.

https://1prime.ru/20240219/843112027.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, сделка, газпром нефть