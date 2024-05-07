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В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны
В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны
Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:44+0300
2024-05-07T10:44+0300
2024-05-07T10:44+0300
польша
уголь
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ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая. "Польский угольный сектор находится в трагическом состоянии. Несколько десятков миллионов тонн угля были импортированы и просто лежат. А суда до сих пор приходят — в ноябре 2023 года группа PGE заказала у Венесуэлы 3,5 млн тонн", - сказала она Польскому телевидению. После начала кризиса на Украине Польша полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене. Стоимость энергии пошла вверх, а стране пришлось массово импортировать уголь из других стран. Чрезмерно крупные партии угля заказала правившая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость". По итогам выборов 15 октября она оказалась в оппозиции, уступив правящее большинство коалиции под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска. В настоящее время около 77% электроэнергии в Польше вырабатывается за счет угольных электростанций. Правительство Польши планирует практически полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2040 году.
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польша, уголь, промышленность
ПОЛЬША, уголь, Промышленность
В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны
Чарнецкая: угольный сектор Польши в "трагическом состоянии" из-за избытка угля
ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая.
"Польский угольный сектор находится в трагическом состоянии. Несколько десятков миллионов тонн угля были импортированы и просто лежат. А суда до сих пор приходят — в ноябре 2023 года группа PGE заказала у Венесуэлы 3,5 млн тонн", - сказала она Польскому телевидению.
После начала кризиса на Украине Польша полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене. Стоимость энергии пошла вверх, а стране пришлось массово импортировать уголь из других стран.
Чрезмерно крупные партии угля заказала правившая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость". По итогам выборов 15 октября она оказалась в оппозиции, уступив правящее большинство коалиции под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска.
В настоящее время около 77% электроэнергии в Польше вырабатывается за счет угольных электростанций. Правительство Польши планирует практически полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2040 году.