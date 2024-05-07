https://1prime.ru/20240507/polsha-847963118.html

В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны

В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Польше рассказали о "трагическом состоянии" угольного сектора страны

Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:44+0300

2024-05-07T10:44+0300

2024-05-07T10:44+0300

польша

уголь

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg

ВАРШАВА, 7 мая – ПРАЙМ. Польская угольная промышленность находится в трагическом положении из-за избытка импортированного угля, заявила министр промышленности страны Мажена Чарнецкая. "Польский угольный сектор находится в трагическом состоянии. Несколько десятков миллионов тонн угля были импортированы и просто лежат. А суда до сих пор приходят — в ноябре 2023 года группа PGE заказала у Венесуэлы 3,5 млн тонн", - сказала она Польскому телевидению. После начала кризиса на Украине Польша полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на его доступности и цене. Стоимость энергии пошла вверх, а стране пришлось массово импортировать уголь из других стран. Чрезмерно крупные партии угля заказала правившая в Польше до конца 2023 года партия "Право и справедливость". По итогам выборов 15 октября она оказалась в оппозиции, уступив правящее большинство коалиции под руководством действующего премьер-министра Дональда Туска. В настоящее время около 77% электроэнергии в Польше вырабатывается за счет угольных электростанций. Правительство Польши планирует практически полностью отказаться от использования угля в энергетике к 2040 году.

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, уголь, промышленность