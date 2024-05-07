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Польский судья призвал наладить отношения с Белоруссией и Россией - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Польский судья призвал наладить отношения с Белоруссией и Россией
Польский судья призвал наладить отношения с Белоруссией и Россией - 07.05.2024, ПРАЙМ
Польский судья призвал наладить отношения с Белоруссией и Россией
Нормализация отношений Польши с Россией и Белоруссией выгодна Польше, поделился своим мнением уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T14:46+0300
2024-05-07T14:53+0300
польша
россия
белоруссия
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МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Нормализация отношений Польши с Россией и Белоруссией выгодна Польше, поделился своим мнением уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт."Моя мечта, чтобы Польша нормализовала отношения, восстановила добрососедские отношения с Белоруссией, а далее через нее – с Россией. Это действительно находится в сфере польских интересов", - заявил судья.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Шмидт отметил, что его публичный протест может дать какой-то эффект. По его словам, нужно пробовать любые методы для того, чтобы государства жили в согласии. Ранее судья публично заявил, что покидает свой пост в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии, где он намерен просить политическое убежище.
польша
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польша, россия, белоруссия
ПОЛЬША, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
14:46 07.05.2024 (обновлено: 14:53 07.05.2024)
 
Польский судья призвал наладить отношения с Белоруссией и Россией

Шмидт: нормализация отношений с Белоруссией и Россией соответствует интересам Польши

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МИНСК, 7 мая – ПРАЙМ. Нормализация отношений Польши с Россией и Белоруссией выгодна Польше, поделился своим мнением уехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт.
"Моя мечта, чтобы Польша нормализовала отношения, восстановила добрососедские отношения с Белоруссией, а далее через нее – с Россией. Это действительно находится в сфере польских интересов", - заявил судья.
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Кроме того, Шмидт отметил, что его публичный протест может дать какой-то эффект. По его словам, нужно пробовать любые методы для того, чтобы государства жили в согласии.
Ранее судья публично заявил, что покидает свой пост в знак протеста против польской политики в отношении России и Белоруссии, где он намерен просить политическое убежище.
 
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