https://1prime.ru/20240507/polsha-847977464.html

Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России

Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России - 07.05.2024, ПРАЙМ

Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России

У Европы есть ресурсы, чтобы противостоять России, но нет воли. Такое мнение выразил в эфире RMF FM глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T15:13+0300

2024-05-07T15:13+0300

2024-05-07T15:13+0300

политика

польша

европа

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/69/839956948_0:112:2731:1648_1920x0_80_0_0_eb642699d7803c4b4579797dc1cf2dda.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. У Европы есть ресурсы, чтобы противостоять России, но нет воли. Такое мнение выразил в эфире RMF FM глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.Он оценил количество произведенных боеприпасов, а также личный состав Вооруженных сил как в Европе, так и в России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Что касается цифр, тут преимущество у Запада, но у него по-прежнему не хватает воли, чтобы подготовить имеющиеся ресурсы к конфронтации", - сказал Севера.По его словам, Запад доминирует в "игре цифр", поскольку имеет мощные армии, больший ВВП, способности к адаптации, передовые технологии и значительный объем инвестиций для развития военно-промышленного комплекса."Однако несмотря на то, что Европа превосходит Россию и по численности населения, и по ВВП, и по показателям экономики (не военной), у нее сегодня отсутствует воля. Когда настанет время конфронтации, воли наверняка хватит, но хватит ли этих самых цифр", - задался вопросом польский чиновник.Севера заключил, что сделать так, чтобы цифры работали на Европу, еще не поздно.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240507/polsha-847963118.html

польша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, европа, россия