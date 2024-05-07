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Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России
Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России
У Европы есть ресурсы, чтобы противостоять России, но нет воли. Такое мнение выразил в эфире RMF FM глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T15:13+0300
2024-05-07T15:13+0300
политика
польша
европа
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. У Европы есть ресурсы, чтобы противостоять России, но нет воли. Такое мнение выразил в эфире RMF FM глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.Он оценил количество произведенных боеприпасов, а также личный состав Вооруженных сил как в Европе, так и в России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Что касается цифр, тут преимущество у Запада, но у него по-прежнему не хватает воли, чтобы подготовить имеющиеся ресурсы к конфронтации", - сказал Севера.По его словам, Запад доминирует в "игре цифр", поскольку имеет мощные армии, больший ВВП, способности к адаптации, передовые технологии и значительный объем инвестиций для развития военно-промышленного комплекса."Однако несмотря на то, что Европа превосходит Россию и по численности населения, и по ВВП, и по показателям экономики (не военной), у нее сегодня отсутствует воля. Когда настанет время конфронтации, воли наверняка хватит, но хватит ли этих самых цифр", - задался вопросом польский чиновник.Севера заключил, что сделать так, чтобы цифры работали на Европу, еще не поздно.Полный текст читайте на ИноСМИ
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польша, европа, россия
Политика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, РОССИЯ
15:13 07.05.2024
 
Нет воли. В Польше объяснили, почему Европа уступает России

Глава Бюро нацбезопасности Польши Севера: у Европы нет воли бороться с Россией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. У Европы есть ресурсы, чтобы противостоять России, но нет воли. Такое мнение выразил в эфире RMF FM глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.
Он оценил количество произведенных боеприпасов, а также личный состав Вооруженных сил как в Европе, так и в России.
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"Что касается цифр, тут преимущество у Запада, но у него по-прежнему не хватает воли, чтобы подготовить имеющиеся ресурсы к конфронтации", - сказал Севера.
По его словам, Запад доминирует в "игре цифр", поскольку имеет мощные армии, больший ВВП, способности к адаптации, передовые технологии и значительный объем инвестиций для развития военно-промышленного комплекса.
"Однако несмотря на то, что Европа превосходит Россию и по численности населения, и по ВВП, и по показателям экономики (не военной), у нее сегодня отсутствует воля. Когда настанет время конфронтации, воли наверняка хватит, но хватит ли этих самых цифр", - задался вопросом польский чиновник.
Севера заключил, что сделать так, чтобы цифры работали на Европу, еще не поздно.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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