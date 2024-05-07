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США усложнили условия поставки полупроводников для Huawei - 07.05.2024, ПРАЙМ
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США усложнили условия поставки полупроводников для Huawei
США усложнили условия поставки полупроводников для Huawei - 07.05.2024, ПРАЙМ
США усложнили условия поставки полупроводников для Huawei
США отозвали экспортные лицензии ряда компаниям для поставок полупроводников китайской компании Huawei Technologies, сообщила газета Financial Times со ссылкой... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T23:01+0300
2024-05-07T23:02+0300
политика
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. США отозвали экспортные лицензии ряда компаниям для поставок полупроводников китайской компании Huawei Technologies, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза — до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений. Источники, знакомые с ситуацией заявили, что действия министерства торговли США по отзыву лицензий влияют на поставки чипов для ноутбуков и мобильных телефонов Huawei. Министерство торговли США подтвердило FT, что оно отозвало некоторые лицензии на экспорт для Huawei, но не назвало, "какие американские компании это затронет". Неназванный источник добавил изданию, что ведомство проинформировало соответствующие компании о решении по лицензиям. "Мы постоянно оцениваем, как наши меры контроля могут наилучшим образом защитить ... внешнеполитические интересы, принимая во внимание постоянно меняющуюся среду угроз и технологический ландшафт. В рамках этого процесса ... мы иногда отзываем экспортные лицензии", — заявил газете представитель ведомства. В октябре 2022 года в США ввели ограничения на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем для искусственного интеллекта в Китай. Годом позже они ужесточили правила, изменив определения микросхем для искусственного интеллекта. Это было сделано для предотвращения их перепродажи в Китай.
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Политика
23:01 07.05.2024 (обновлено: 23:02 07.05.2024)
 
США усложнили условия поставки полупроводников для Huawei

США отозвали экспортные лицензии компаний для поставки полупроводников Huawei

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФорум информационной безопасности "Инфофорум-2021"
Форум информационной безопасности Инфофорум-2021 - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. США отозвали экспортные лицензии ряда компаниям для поставок полупроводников китайской компании Huawei Technologies, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее РИА Новости на основании данных американской статслужбы подсчитало, что США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза — до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений.
Источники, знакомые с ситуацией заявили, что действия министерства торговли США по отзыву лицензий влияют на поставки чипов для ноутбуков и мобильных телефонов Huawei.
Министерство торговли США подтвердило FT, что оно отозвало некоторые лицензии на экспорт для Huawei, но не назвало, "какие американские компании это затронет". Неназванный источник добавил изданию, что ведомство проинформировало соответствующие компании о решении по лицензиям.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Китай осудил экспортные ограничения США на чипы
14 марта, 07:35
"Мы постоянно оцениваем, как наши меры контроля могут наилучшим образом защитить ... внешнеполитические интересы, принимая во внимание постоянно меняющуюся среду угроз и технологический ландшафт. В рамках этого процесса ... мы иногда отзываем экспортные лицензии", — заявил газете представитель ведомства.
В октябре 2022 года в США ввели ограничения на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем для искусственного интеллекта в Китай. Годом позже они ужесточили правила, изменив определения микросхем для искусственного интеллекта. Это было сделано для предотвращения их перепродажи в Китай.
 
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