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Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен

Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен - 07.05.2024, ПРАЙМ

Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен

На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:44+0300

2024-05-07T11:44+0300

2024-05-07T12:36+0300

германия

пожар

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БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. "Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - отметили в пресс-службе. В прошлую пятницу для берлинцев было выдано экстренное предупреждение о том, что на заводе в районе Лихтерфельде находится очаг пожара, от которого исходит ядовитый дым.Жителям рекомендовали избегать и объезжать этот район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. В понедельник, как ожидается, службы приступят к демонтажу остатков сгоревшего здания. Diehl Metal Applications является активом оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве отправляемых Киеву систем ЗРК Iris-T.

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германия

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германия, пожар