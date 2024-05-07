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Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен - 07.05.2024, ПРАЙМ
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен
На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:44+0300
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германия
пожар
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БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. "Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - отметили в пресс-службе. В прошлую пятницу для берлинцев было выдано экстренное предупреждение о том, что на заводе в районе Лихтерфельде находится очаг пожара, от которого исходит ядовитый дым.Жителям рекомендовали избегать и объезжать этот район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. В понедельник, как ожидается, службы приступят к демонтажу остатков сгоревшего здания. Diehl Metal Applications является активом оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве отправляемых Киеву систем ЗРК Iris-T.
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германия, пожар
ГЕРМАНИЯ, пожар
11:44 07.05.2024 (обновлено: 12:36 07.05.2024)
 
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен

Пожарная служба Берлина сообщила о ликвидации возгорания на заводе Diehl

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина.
"Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - отметили в пресс-службе.
В прошлую пятницу для берлинцев было выдано экстренное предупреждение о том, что на заводе в районе Лихтерфельде находится очаг пожара, от которого исходит ядовитый дым.
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
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Жителям рекомендовали избегать и объезжать этот район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
В понедельник, как ожидается, службы приступят к демонтажу остатков сгоревшего здания.
Diehl Metal Applications является активом оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве отправляемых Киеву систем ЗРК Iris-T.
 
ГЕРМАНИЯпожар
 
 
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