https://1prime.ru/20240507/pozhar-847966840.html
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен - 07.05.2024, ПРАЙМ
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен
На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:44+0300
2024-05-07T11:44+0300
2024-05-07T12:36+0300
германия
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847559169_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_711a4ed49ceda9f5b705a7e6a4ff1481.jpg
БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина. "Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - отметили в пресс-службе. В прошлую пятницу для берлинцев было выдано экстренное предупреждение о том, что на заводе в районе Лихтерфельде находится очаг пожара, от которого исходит ядовитый дым.Жителям рекомендовали избегать и объезжать этот район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. В понедельник, как ожидается, службы приступят к демонтажу остатков сгоревшего здания. Diehl Metal Applications является активом оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве отправляемых Киеву систем ЗРК Iris-T.
https://1prime.ru/20240504/pozhar-847917285.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/15/847559169_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0026132a0b6daff1416ab47b50e25345.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, пожар
Огонь на заводе Diehl в Берлине потушен
Пожарная служба Берлина сообщила о ликвидации возгорания на заводе Diehl
БЕРЛИН, 7 мая - ПРАЙМ. На заводе гальванических покрытий Diehl, где на прошлой неделе возник пожар, закончены работы по тушению, сообщили РИА Новости в пожарной службе Берлина.
"Пожар в Diehl в Лихтерфельде был успешно потушен. Однако из-за небольших очагов тления могут потребоваться дополнительные работы по тушению", - отметили в пресс-службе.
В прошлую пятницу для берлинцев было выдано экстренное предупреждение о том, что на заводе в районе Лихтерфельде находится очаг пожара, от которого исходит ядовитый дым.
Пожар на складе в Крыму локализовали
Жителям рекомендовали избегать и объезжать этот район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
В понедельник, как ожидается, службы приступят к демонтажу остатков сгоревшего здания.
Diehl Metal Applications является активом оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве отправляемых Киеву систем ЗРК Iris-T.