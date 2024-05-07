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Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на поддержку МСБ новых регионов - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на поддержку МСБ новых регионов
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на поддержку МСБ новых регионов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на поддержку МСБ новых регионов
Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:33+0300
2024-05-07T09:34+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина. "Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 3,7 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Указывается, что средства пойдут на развитие центров "Мой бизнес", где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы. В конце 2023 года правительство утвердило государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", напоминает кабмин. Среди ее основных направлений - поддержка предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.
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россия, мсб, новости
Экономика, РОССИЯ, МСБ, Новости
09:33 07.05.2024 (обновлено: 09:34 07.05.2024)
 
Кабмин выделит более трех миллиардов рублей на поддержку МСБ новых регионов

Кабмин выделит в 2024 году более 3,7 млрд руб на поддержку МСБ новых регионов РФ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Правительство выделит в 2024 году более 3,7 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в новых регионах России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте кабмина.
"Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области получат федеральное финансирование на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Распоряжение о выделении на эти цели свыше 3,7 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Указывается, что средства пойдут на развитие центров "Мой бизнес", где самозанятые и представители бизнеса могут по принципу "одного окна" получать все необходимые услуги для старта и ведения деятельности. Также за счет выделенных средств в новых регионах будут профинансированы государственные и региональные организации, которые дают возможность предпринимателям получать льготные займы и привлекать кредитные ресурсы.
В конце 2023 года правительство утвердило государственную программу "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", напоминает кабмин. Среди ее основных направлений - поддержка предпринимательской деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата в новых регионах.
 
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