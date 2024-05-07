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Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat

Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat, кадры кортежа главы государства показали на телеканале... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T11:58+0300

2024-05-07T11:58+0300

2024-05-07T12:14+0300

россия

владимир путин

инаугурация

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat, кадры кортежа главы государства показали на телеканале "Россия 24".В начале апреля вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации. В прошлом году Мантуров говорил, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге.Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями. Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годахAurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://1prime.ru/20240505/manturov-847924097.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, инаугурация