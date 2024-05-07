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Путин принес присягу президента России

Путин принес присягу президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин принес присягу президента России

Президент России Владимир Путин приносит присягу президента на торжественной церемонии по случаю инаугурации. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:07+0300

2024-05-07T12:07+0300

2024-05-07T12:09+0300

россия

владимир путин

инаугурация

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приносит присягу президента на торжественной церемонии по случаю инаугурации.Инаугурация президента России проходит в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.Текст присяги, состоящий из 33 слов, закреплен в статье 82 Конституции Российской Федерации. “Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу”, - сказано в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, инаугурация