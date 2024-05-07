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Путин вступил в должность президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Путин вступил в должность президента России
Путин вступил в должность президента России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин вступил в должность президента России
Владимир Путин вступил в должность президента России. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:08+0300
2024-05-07T12:09+0300
россия
владимир путин
инаугурация
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин вступил в должность президента России.Инаугурация президента России проходит в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.Текст присяги, состоящий из 33 слов, закреплен в статье 82 Конституции Российской Федерации. “Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу”, - сказано в документе.
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россия, владимир путин, инаугурация
РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация
12:08 07.05.2024 (обновлено: 12:09 07.05.2024)
 
Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин вступил в должность президента России.
Инаугурация президента России проходит в Большом Кремлевском дворце. Путин проходит через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где дает присягу. В каждом зале его приветствуют гости - депутаты, сенаторы, члены ЦИК, члены администрации президента и правительства. После присяги глава государства выступает с обращением к россиянам.
Текст присяги, состоящий из 33 слов, закреплен в статье 82 Конституции Российской Федерации. “Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу”, - сказано в документе.
 
РОССИЯВладимир Путининаугурация
 
 
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