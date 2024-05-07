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Россия продолжит фомировать многоплярный мир, заявил Путин - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Россия продолжит фомировать многоплярный мир, заявил Путин
Россия продолжит фомировать многоплярный мир, заявил Путин - 07.05.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит фомировать многоплярный мир, заявил Путин
Россия вместе со своими партнерами продолжит формировать многополярную мировую систему, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе своей инаугурационной... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:21+0300
2024-05-07T12:34+0300
россия
владимир путин
инаугурация
многополярный мир
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия вместе со своими партнерами продолжит формировать многополярную мировую систему, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе своей инаугурационной речи. "Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности", - сказал Путин.Кроме того, глава государства добавил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними. По его словам, Москва была, есть и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного партнера.Путин подчеркнул, что диалог России с западными странами по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможен только на равноправной основе, а не не с позиции силы.Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
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россия, владимир путин, инаугурация, многополярный мир
РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, многополярный мир
12:21 07.05.2024 (обновлено: 12:34 07.05.2024)
 
Россия продолжит фомировать многоплярный мир, заявил Путин

Путин: Россия продолжит работу с партнерами по формированию многополярного мира

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия вместе со своими партнерами продолжит формировать многополярную мировую систему, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе своей инаугурационной речи.
"Вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка. Равной и неделимой системы безопасности", - сказал Путин.
Кроме того, глава государства добавил, что Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними. По его словам, Москва была, есть и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в ней надежного партнера.
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Путин подчеркнул, что диалог России с западными странами по вопросам безопасности и стратегической стабильности возможен только на равноправной основе, а не не с позиции силы.
Многополярный мир — политическая концепция, которая предполагает появление миропорядка с несколькими полюсами сил. В 1997 году Китай и Россия подписали совместную декларацию о многополярном мире, призывающую к ликвидации военных блоков и угроз вооруженного вмешательства. Позднее в 2001 году стороны подтвердили приверженность концепции.
 
РОССИЯВладимир Путининаугурациямногополярный мир
 
 
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