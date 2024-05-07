Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240507/putin-847969064.html
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед
Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:28+0300
2024-05-07T12:38+0300
политика
владимир путин
инаугурация
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847968513_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_19fe31153e7c347618fa739709a5da21.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации."Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России", - сказал он.Глава государства добавил, что государственная, политическая и общественная системы страны должны быть гибкими, прочными и устойчивыми к любым вызовам, а также создавать условия для движения вперед.Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти обязательно реализуют долгосрочные планы и проекты развития страны.Путин 7 мая вступил в должность президента России.
https://1prime.ru/20240507/putin-847968053.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847968513_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_2dc4083d21f44ad7db7e929d3e2107d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, инаугурация, россия
Политика, Владимир Путин, инаугурация, РОССИЯ
12:28 07.05.2024 (обновлено: 12:38 07.05.2024)
 
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед

Путин: нужно обеспечить надежную преемственность развития России на десятилетия вперед

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации.
"Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России", - сказал он.
Глава государства добавил, что государственная, политическая и общественная системы страны должны быть гибкими, прочными и устойчивыми к любым вызовам, а также создавать условия для движения вперед.
Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти обязательно реализуют долгосрочные планы и проекты развития страны.
Путин 7 мая вступил в должность президента России.
Президент Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Путин вступил в должность президента России
12:08
 
ПолитикаВладимир ПутининаугурацияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала