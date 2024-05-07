https://1prime.ru/20240507/putin-847969064.html
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед
Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:28+0300
2024-05-07T12:28+0300
2024-05-07T12:38+0300
политика
владимир путин
инаугурация
россия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации."Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России", - сказал он.Глава государства добавил, что государственная, политическая и общественная системы страны должны быть гибкими, прочными и устойчивыми к любым вызовам, а также создавать условия для движения вперед.Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти обязательно реализуют долгосрочные планы и проекты развития страны.Путин 7 мая вступил в должность президента России.
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владимир путин, инаугурация, россия
Политика, Владимир Путин, инаугурация, РОССИЯ
Путин призвал обеспечить преемственность развития РФ на десятилетия вперед
Путин: нужно обеспечить надежную преемственность развития России на десятилетия вперед
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Надежная преемственность в развитии России должна быть обеспечена на десятилетия вперед, заявил президент Владимир Путин на инаугурации.
"Мы должны обеспечить надежную преемственность в развитии страны на десятилетия вперед, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России", - сказал он.
Глава государства добавил, что государственная, политическая и общественная системы страны должны быть гибкими, прочными и устойчивыми к любым вызовам, а также создавать условия для движения вперед.
Кроме того, Путин подчеркнул, что российские власти обязательно реализуют долгосрочные планы и проекты развития страны.
Путин 7 мая вступил в должность президента России.
Путин вступил в должность президента России