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Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу" - 07.05.2024, ПРАЙМ
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:30+0300
2024-05-07T12:30+0300
2024-05-07T12:40+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии инаугурации."Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", — заявил глава государства.Президент России Владимир Путин благодарил граждан России за поддержку и доверие во время вступления в должность президента. Он обещал, что интересы и безопасность российского народа будут превыше всего.Глава государства отдельно выразил благодарность всем россиянам, сражающимся за Отечество, в особенности, участникам специальной военной операции.По словам Путина, граждане России подтвердили правильность курса страны, что особенно важно во время серьезных испытаний. Он добавил, что видит у граждан глубокое понимание общих исторических целей.Президент выразил надежду, что россияне достойно преодолеют сложный период и станут еще сильнее. Он также выразил уверенность в том, что страна успешно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития народа.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
https://1prime.ru/20240507/putin-847967526.html
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россия, владимир путин, инаугурация, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости, Политика
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
Путин: судьбу России мы будем определять сами и только сами
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии инаугурации.
"Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", — заявил глава государства.
Президент России Владимир Путин благодарил граждан России за поддержку и доверие во время вступления в должность президента. Он обещал, что интересы и безопасность российского народа будут превыше всего.
Глава государства отдельно выразил благодарность всем россиянам, сражающимся за Отечество, в особенности, участникам специальной военной операции.
По словам Путина, граждане России подтвердили правильность курса страны, что особенно важно во время серьезных испытаний. Он добавил, что видит у граждан глубокое понимание общих исторических целей.
Президент выразил надежду, что россияне достойно преодолеют сложный период и станут еще сильнее. Он также выразил уверенность в том, что страна успешно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития народа.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat