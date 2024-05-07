Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу" - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240507/putin-847969198.html
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу" - 07.05.2024, ПРАЙМ
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"
Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T12:30+0300
2024-05-07T12:40+0300
россия
владимир путин
инаугурация
новости
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_0:51:3108:1799_1920x0_80_0_0_10e2a43a878ce11e5f4aa1e95a71e92a.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии инаугурации."Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", — заявил глава государства.Президент России Владимир Путин благодарил граждан России за поддержку и доверие во время вступления в должность президента. Он обещал, что интересы и безопасность российского народа будут превыше всего.Глава государства отдельно выразил благодарность всем россиянам, сражающимся за Отечество, в особенности, участникам специальной военной операции.По словам Путина, граждане России подтвердили правильность курса страны, что особенно важно во время серьезных испытаний. Он добавил, что видит у граждан глубокое понимание общих исторических целей.Президент выразил надежду, что россияне достойно преодолеют сложный период и станут еще сильнее. Он также выразил уверенность в том, что страна успешно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития народа.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
https://1prime.ru/20240507/putin-847967526.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847707721_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_80523bfc27cdf69e0d816d1b6178709b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, инаугурация, новости
РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости, Политика
12:30 07.05.2024 (обновлено: 12:40 07.05.2024)
 
Первые слова Путина после инаугурации: "Россия сама определит свою судьбу"

Путин: судьбу России мы будем определять сами и только сами

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Судьбу России будет самостоятельно определять российский народ ради сегодняшних и будущих поколений, заявил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии инаугурации.
"Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны", — заявил глава государства.
Президент России Владимир Путин благодарил граждан России за поддержку и доверие во время вступления в должность президента. Он обещал, что интересы и безопасность российского народа будут превыше всего.
Глава государства отдельно выразил благодарность всем россиянам, сражающимся за Отечество, в особенности, участникам специальной военной операции.
По словам Путина, граждане России подтвердили правильность курса страны, что особенно важно во время серьезных испытаний. Он добавил, что видит у граждан глубокое понимание общих исторических целей.
Президент выразил надежду, что россияне достойно преодолеют сложный период и станут еще сильнее. Он также выразил уверенность в том, что страна успешно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития народа.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
%Открытие первого шоурума автомобилей Aurus - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
Путин поехал на инаугурацию на обновленном AURUS Senat
11:58
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутининаугурацияНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала