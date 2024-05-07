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"Запад тонет в бессильной злобе". В Британии обсуждают инаугурацию Путина
"Запад тонет в бессильной злобе". В Британии обсуждают инаугурацию Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
"Запад тонет в бессильной злобе". В Британии обсуждают инаугурацию Путина
Запад нажил врага в лице России и теперь "тонет в бессильной ненависти и злобе", такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail по поводу... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T17:31+0300
2024-05-07T17:31+0300
2024-05-07T17:31+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Запад нажил врага в лице России и теперь "тонет в бессильной ненависти и злобе", такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail по поводу инаугурации Владимира Путина."Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия, он нажил себе врага в лице России. И теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну", — отметил один из читателей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДругие комментаторы указывают, что правительство Великобритании скрывает правду о ситуации на Украине и намеренно устраивает провокации против России.Многие читатели, хотя и не признают это публично, испытывают благоговение перед Путиным, который, по их мнению, отстаивает интересы своей страны и ее народа, в отличие от западных режимов.Комментатры также выразили надежду, что российский лидер проявит терпимость к западным странам, которые насильно разжигают войну.Для Владимира Путина это была пятая церемония инаугурации в его политической карьере. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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россия, владимир путин, инаугурация, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости
"Запад тонет в бессильной злобе". В Британии обсуждают инаугурацию Путина
Читатели издания Daily Mail обсудили инаугурацию президента России Путина
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Запад нажил врага в лице России и теперь "тонет в бессильной ненависти и злобе", такое мнение выразили
читатели британской газеты Daily Mail по поводу инаугурации Владимира Путина.
"Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия, он нажил себе врага в лице России. И теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну", — отметил один из читателей.
Другие комментаторы указывают, что правительство Великобритании скрывает правду о ситуации на Украине и намеренно устраивает провокации против России.
Многие читатели, хотя и не признают это публично, испытывают благоговение перед Путиным, который, по их мнению, отстаивает интересы своей страны и ее народа, в отличие от западных режимов.
Комментатры также выразили надежду, что российский лидер проявит терпимость к западным странам, которые насильно разжигают войну.
Для Владимира Путина это была пятая церемония инаугурации в его политической карьере. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
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