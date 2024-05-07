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Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года

Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T19:18+0300

2024-05-07T19:18+0300

2024-05-07T19:27+0300

экономика

россия

указ

указ президента рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Согласно указу, основными целями национального развития до 2036 года стали:Также указ "О национальных целях развития" устанавливает целевые показатели и задачи, достижение которых характеризует выполнение шести целей развития.В рамках указа Правительству РФ поручено разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ блок национальных проектов.

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