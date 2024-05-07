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Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T19:18+0300
2024-05-07T19:27+0300
экономика
россия
указ
указ президента рф
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Согласно указу, основными целями национального развития до 2036 года стали:Также указ "О национальных целях развития" устанавливает целевые показатели и задачи, достижение которых характеризует выполнение шести целей развития.В рамках указа Правительству РФ поручено разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ блок национальных проектов.
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россия, указ, указ президента рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, указ, Указ президента РФ, Владимир Путин
19:18 07.05.2024 (обновлено: 19:27 07.05.2024)
 
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года

Путин подписал указ о целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 7 мая ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.
Согласно указу, основными целями национального развития до 2036 года стали:
  • укрепление семьи и повышение благополучия россиян;
  • безопасная среда;
  • экологическое благополучие;
  • устойчивая экономика;
  • лидерство в технологиях;
  • цифровизация госуправления, экономики и социальной сферы.
Также указ "О национальных целях развития" устанавливает целевые показатели и задачи, достижение которых характеризует выполнение шести целей развития.
В рамках указа Правительству РФ поручено разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ блок национальных проектов.
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ЭкономикаРОССИЯуказУказ президента РФВладимир Путин
 
 
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