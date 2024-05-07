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Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T19:18+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Согласно указу, основными целями национального развития до 2036 года стали:Также указ "О национальных целях развития" устанавливает целевые показатели и задачи, достижение которых характеризует выполнение шести целей развития.В рамках указа Правительству РФ поручено разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ блок национальных проектов.
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россия, указ, указ президента рф, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, указ, Указ президента РФ, Владимир Путин
Путин подписал указ о национальных целях на перспективу до 2036 года
Путин подписал указ о целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на перспективу до 2036 года, сообщила пресс-служба Кремля.
Полный текст указа
опубликован на официальном портале Президента РФ.
Согласно указу, основными целями национального развития до 2036 года стали:
- укрепление семьи и повышение благополучия россиян;
- безопасная среда;
- экологическое благополучие;
- устойчивая экономика;
- лидерство в технологиях;
- цифровизация госуправления, экономики и социальной сферы.
Также указ "О национальных целях развития" устанавливает целевые показатели и задачи, достижение которых характеризует выполнение шести целей развития.
В рамках указа Правительству РФ поручено разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте РФ блок национальных проектов.
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