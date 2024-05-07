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Путин поручил обеспечить технологическую независимость России - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить технологическую независимость России
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России
Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T19:53+0300
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экономика
россия
указ
указ президента рф
технологии
технологический суверенитет
суверенитет россии
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Из указа следует, что в рамках национальной цели "Технологическое лидерство" установлены следующие целевые показатели и задачи к 2030 году:Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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россия, указ, указ президента рф, технологии, технологический суверенитет, суверенитет россии
Экономика, РОССИЯ, указ, Указ президента РФ, Технологии, технологический суверенитет, суверенитет России
19:53 07.05.2024 (обновлено: 19:54 07.05.2024)
 
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России

Путин поручил обеспечить технологическую независимость РФ по ряду направлений

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений.
Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.
Из указа следует, что в рамках национальной цели "Технологическое лидерство" установлены следующие целевые показатели и задачи к 2030 году:
  • обеспечение технологического суверенитета по направлениям: БПЛА, здравоохранение, транспорт, экономика данных, ИИ, космос, новая энергетика и др.
  • вхождение РФ в топ-10 стран по объему научных исследований и разработок;
  • увеличение доли российских высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки и др.;
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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ЭкономикаРОССИЯуказУказ президента РФТехнологиитехнологический суверенитетсуверенитет России
 
 
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