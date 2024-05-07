https://1prime.ru/20240507/putin-847986718.html

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить технологическую независимость России

Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T19:53+0300

2024-05-07T19:53+0300

2024-05-07T19:54+0300

экономика

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указ президента рф

технологии

технологический суверенитет

суверенитет россии

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Из указа следует, что в рамках национальной цели "Технологическое лидерство" установлены следующие целевые показатели и задачи к 2030 году:Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://1prime.ru/20240507/putin-847983946.html

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