https://1prime.ru/20240507/putin-847986718.html
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России
Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T19:53+0300
2024-05-07T19:53+0300
2024-05-07T19:54+0300
экономика
россия
указ
указ президента рф
технологии
технологический суверенитет
суверенитет россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974247_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_423f4088e325ccc3e1a369c5dfd0770b.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Путин своим указом постановил обеспечить технологическую суверенитет и создание новых рынков РФ по ряду направлений. Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Из указа следует, что в рамках национальной цели "Технологическое лидерство" установлены следующие целевые показатели и задачи к 2030 году:Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
https://1prime.ru/20240507/putin-847983946.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/07/847974247_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_60e9727b562abf269f7d12e8848fb3f7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, указ, указ президента рф, технологии, технологический суверенитет, суверенитет россии
Экономика, РОССИЯ, указ, Указ президента РФ, Технологии, технологический суверенитет, суверенитет России
Путин поручил обеспечить технологическую независимость России
Путин поручил обеспечить технологическую независимость РФ по ряду направлений