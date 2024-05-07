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Times: Россия нашла применение большей части накопленных в Индии рупий

Times: Россия нашла применение большей части накопленных в Индии рупий - 07.05.2024, ПРАЙМ

Times: Россия нашла применение большей части накопленных в Индии рупий

Существенная доля скопившихся на счетах в индийских банках рупий использована российской стороной, вопрос уже решен. Об этом со ссылкой на неназванных... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:47+0300

2024-05-07T12:47+0300

2024-05-07T12:47+0300

экономика

рупии

сергей лавров

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Существенная доля скопившихся на счетах в индийских банках рупий использована российской стороной, вопрос уже решен. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников сообщила газета The Hindustan Times.По словам источников индийской газеты, Москва инвестировала "зависшие" рупии в акции, государственные ценные бумаги, инфраструктурные проекты.В мае 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в индийских банках накоплены миллиарды рупий, принадлежащих российским экспортерам. Российский министр назвал это проблемой.По данным министерства торговли Индии, Россия стала вторым по объемам экспортером в эту страну после Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос более чем на двести процентов — с 3,6 до 11 миллиардов долларов. В последние месяцы не раз сообщалось о новых рекордах по поставкам российской нефти.Однако ни в первом, ни во втором десятке стран, куда Индия экспортирует свою продукцию, России нет — она только на 31-м месте. Налицо огромный дисбаланс торговли: Москва поставляет товары, которые пользуются мировым спросом, а Дели может предложить не так уж много.В июне Bloomberg сообщал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до миллиарда долларов в рупиях. В российском Центробанке конкретные цифры не называли, но, как подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, объемы накопившейся у российских компаний выручки в рупиях не столь большие.

https://1prime.ru/20231119/842299718.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рупии, сергей лавров