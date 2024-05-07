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Россия будет всячески защищать свой суверенитет, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Россия будет всячески защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Россия будет всячески защищать свой суверенитет, заявил Рябков - 07.05.2024, ПРАЙМ
Россия будет всячески защищать свой суверенитет, заявил Рябков
Россия на фоне выбора западными странами пути эскалации будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Об этом заявил в эфире Первого канала... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:26+0300
2024-05-07T11:26+0300
политика
сергей рябков
мид
россия
запад
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне выбора западными странами пути эскалации будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Об этом заявил в эфире Первого канала российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.6 мая Министерство обороны России сообщило о начале подготовки к учениям, цель которых - отработать на практике применение тактического ядерного оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начало учений, связывал их с заявлениями Запада о возможности отправки военных в зону СВО.Рябков подчеркнул, что запад пошел по пути эскалации. Россия, в свою очередь, будет защищать суверенитет и территориальную целовстность всеми доступными средствами, добавил он."Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - заключил Рябков.
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сергей рябков, мид, россия, запад
Политика, Сергей Рябков, МИД, РОССИЯ, ЗАПАД
11:26 07.05.2024
 
Россия будет всячески защищать свой суверенитет, заявил Рябков

Рябков: Запад идет на эскалацию, Россия будет всячески защищать свой суверенитет

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© POOL
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия на фоне выбора западными странами пути эскалации будет защищать свой суверенитет всеми доступными средствами. Об этом заявил в эфире Первого канала российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
6 мая Министерство обороны России сообщило о начале подготовки к учениям, цель которых - отработать на практике применение тактического ядерного оружия. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя начало учений, связывал их с заявлениями Запада о возможности отправки военных в зону СВО.
Рябков подчеркнул, что запад пошел по пути эскалации. Россия, в свою очередь, будет защищать суверенитет и территориальную целовстность всеми доступными средствами, добавил он.
"Мы будем давать отпор всем враждебным наскокам, а проверять, что происходит на деле, нужно только по делам, по практике, по действиям. Веры на слово нет никакой с нашей стороны этим людям", - заключил Рябков.
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ПолитикаСергей РябковМИДРОССИЯЗАПАД
 
 
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