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США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit - 07.05.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit
США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил Минфин США. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:58+0300
2024-05-07T17:06+0300
сша
минфин
новости
хакеры
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил Минфин США. "В санкционный список добавлены следующие: Хорошев Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Lockbitsupp, гражданство Россия, дата рождения 17 апреля 1993 года", - говорится в сообщении офиса минфина по контролю за иностранными активами. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров.Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
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сша, минфин, новости, хакеры
США, Минфин, Новости, хакеры
16:58 07.05.2024 (обновлено: 17:06 07.05.2024)
 
США ввели санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit

Минфин США: Вашингтон ввел санкции против россиянина, связав его с хакерами LockBit

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. США ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с хакерской группировкой LockBit, сообщил Минфин США.
"В санкционный список добавлены следующие: Хорошев Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Lockbitsupp, гражданство Россия, дата рождения 17 апреля 1993 года", - говорится в сообщении офиса минфина по контролю за иностранными активами.
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров.
Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
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