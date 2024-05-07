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РБК: Сбербанк сохраняет дневные лимиты на переводы денег
РБК: Сбербанк сохраняет дневные лимиты на переводы денег - 07.05.2024, ПРАЙМ
РБК: Сбербанк сохраняет дневные лимиты на переводы денег
Сбербанк сохраняет дневные ограничения на переводы после вступления в силу закона о бесплатных переводах самому себе, пишет РБК. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:10+0300
2024-05-07T08:10+0300
2024-05-07T09:47+0300
экономика
сбербанк
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Сбербанк сохраняет дневные ограничения на переводы после вступления в силу закона о бесплатных переводах самому себе, пишет РБК.Лимит на все типы операций в "Сбербанк Онлайн" составляет 1 или 2 миллиона рублей в сутки.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОграничения направлены на соблюдение требований законодательства и минимизацию рисков, включая риск мошенничества, пояснили в кредитной организации.Сейчас клиенты могут перевести только 1 миллион рублей по системе быстрых платежей и еще 1 миллион рублей по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн" станут недоступны на 24 часа.Другие крупные банки не вводят суточных ограничений на переводы без комиссии.С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, отменяющий комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 миллионов рублей в месяц. Он был принят Госдумой в июле 2023 года.
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сбербанк, переводы, сбп
Экономика, Сбербанк, переводы, СБП
РБК: Сбербанк сохраняет дневные лимиты на переводы денег
РБК: Сбербанк не отменил дневные ограничения на переводы денежных средств
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Сбербанк сохраняет дневные ограничения на переводы после вступления в силу закона о бесплатных переводах самому себе, пишет РБК
.
Лимит на все типы операций в "Сбербанк Онлайн" составляет 1 или 2 миллиона рублей в сутки.
Ограничения направлены на соблюдение требований законодательства и минимизацию рисков, включая риск мошенничества, пояснили в кредитной организации.
Сейчас клиенты могут перевести только 1 миллион рублей по системе быстрых платежей и еще 1 миллион рублей по номеру счета за один день. При исчерпании лимита платежи и переводы в "Сбербанк Онлайн" станут недоступны на 24 часа.
Другие крупные банки не вводят суточных ограничений на переводы без комиссии.
С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, отменяющий комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 миллионов рублей в месяц. Он был принят Госдумой в июле 2023 года.
Сбербанк может выделить заблокированные активы в отдельное юрлицо