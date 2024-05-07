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"Спасовал". Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

"Спасовал". Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Спасовал". Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение не участвовать в ярмарке тщеславия, которую устроил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T08:26+0300

2024-05-07T08:26+0300

2024-05-07T09:50+0300

россия

германия

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китай

алексей пушков

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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение не участвовать в ярмарке тщеславия, которую устроил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США", — написал политик.Он также уточнил, что Макрон на встречу с китайским лидером "притащил" главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую "в Пекине недолюбливают за ее настырность". При этом Пушков заметил, что президент Франции хотел "ощутить себя поувереннее" и намекнуть на то, что за ним "стоит вся Европа". По словам сенатора, он звал с собой Шольца, однако последкий не смог участвовать. Как ранее говорил представитель кабинета министров Германии Вольфганг Бюхнер, канцлер не примет участие в переговорах Макрона и Си Цзиньпина, потому что это не входит в график Шольца. По его словам, на это время у него уже запланировала поездка в Прибалтику.При этом перед приездом китайского лидера во Францию Макрон и Шольц провели совместный ужин в Париже, в ходе которого, по данным СМИ, лидеры обсуждали грядущий визит председателя КНР.

https://1prime.ru/20240506/makron-847954825.html

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франция

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россия, германия, франция, китай, алексей пушков