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Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - 07.05.2024, ПРАЙМ
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:55+0300
2024-05-07T10:55+0300
2024-05-07T10:55+0300
политика
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей территории". Читатели немецкого издания Die Welt пришли в шок от его слов."Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву", - удивился один из читателей, назвав обещания Шольца сообщением из параллельной вселенной.Комментаторы также возмутились, что подобные заявления делают политики, которые не служили в армии, и призвали провести новые выборы."Этот канцлер - олицетворение слабости", - заключил читатель.
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олаф шольц, владимир путин, нато, германия
Политика, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, ГЕРМАНИЯ
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Читатели Die Welt раскритиковали обращение Шольца к Путину в Литве
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей территории". Читатели немецкого издания Die Welt
пришли в шок от его слов.
"Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву", - удивился один из читателей, назвав обещания Шольца сообщением из параллельной вселенной.
Комментаторы также возмутились, что подобные заявления делают политики, которые не служили в армии, и призвали провести новые выборы.
"Этот канцлер - олицетворение слабости", - заключил читатель.
Тысячи военных ФРГ готовы отправиться на помощь союзникам, заявил Шольц