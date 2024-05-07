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Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - 07.05.2024, ПРАЙМ
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:55+0300
2024-05-07T10:55+0300
политика
олаф шольц
владимир путин
нато
германия
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей территории". Читатели немецкого издания Die Welt пришли в шок от его слов."Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву", - удивился один из читателей, назвав обещания Шольца сообщением из параллельной вселенной.Комментаторы также возмутились, что подобные заявления делают политики, которые не служили в армии, и призвали провести новые выборы."Этот канцлер - олицетворение слабости", - заключил читатель.
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олаф шольц, владимир путин, нато, германия
Политика, Олаф Шольц, Владимир Путин, НАТО, ГЕРМАНИЯ
10:55 07.05.2024
 
Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

Читатели Die Welt раскритиковали обращение Шольца к Путину в Литве

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей территории". Читатели немецкого издания Die Welt пришли в шок от его слов.
"Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву", - удивился один из читателей, назвав обещания Шольца сообщением из параллельной вселенной.
Комментаторы также возмутились, что подобные заявления делают политики, которые не служили в армии, и призвали провести новые выборы.
"Этот канцлер - олицетворение слабости", - заключил читатель.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
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