https://1prime.ru/20240507/sholts-847963630.html

Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии - 07.05.2024, ПРАЙМ

Олицетворение слабости. Обращение Шольца к Путину вызвало ужас в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:55+0300

2024-05-07T10:55+0300

2024-05-07T10:55+0300

политика

олаф шольц

владимир путин

нато

германия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Литву заявил, обращаясь к президенту России Владимиру Путину, что НАТО намерена "защищать каждый сантиметр своей территории". Читатели немецкого издания Die Welt пришли в шок от его слов."Я даже не знал, что Россия вторглась в Литву", - удивился один из читателей, назвав обещания Шольца сообщением из параллельной вселенной.Комментаторы также возмутились, что подобные заявления делают политики, которые не служили в армии, и призвали провести новые выборы."Этот канцлер - олицетворение слабости", - заключил читатель.

https://1prime.ru/20240506/germaniya-847955122.html

германия

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олаф шольц, владимир путин, нато, германия