https://1prime.ru/20240507/shveytsariya-847990427.html

Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию

Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ

Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию

Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T23:41+0300

2024-05-07T23:41+0300

2024-05-07T23:41+0300

экономика

швейцария

экспорт

россия

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS.Согласно данным, в прошлом году экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 миллиарда франков, в основном благодаря лекарствам и медицинским товарам, так как на эту продукцию не распространяется режим санкционных ограничений по гуманитарным соображениям.При этом при оценке экспорта не учитывалась продукция швейцарских компаний, производимая в России. Так, шесть предприятий Nestlé выпускают шоколад "Россия", готовые завтраки, растворимый кофе и корма для животных. В компании заявили, что они сконцентрировали свой бизнес на поставке и производстве продуктов питания для населения.Государственный секретариат по экономике (SECO) отмечает, что в настоящее время санкциями ограничен ввоз в Россию лишь товаров двойного назначения и товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.

https://1prime.ru/20240507/gazprom-847967802.html

швейцария

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швейцария, экспорт, россия