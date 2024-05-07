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Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240507/shveytsariya-847990427.html
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию
Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T23:41+0300
2024-05-07T23:41+0300
экономика
швейцария
экспорт
россия
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS.Согласно данным, в прошлом году экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 миллиарда франков, в основном благодаря лекарствам и медицинским товарам, так как на эту продукцию не распространяется режим санкционных ограничений по гуманитарным соображениям.При этом при оценке экспорта не учитывалась продукция швейцарских компаний, производимая в России. Так, шесть предприятий Nestlé выпускают шоколад "Россия", готовые завтраки, растворимый кофе и корма для животных. В компании заявили, что они сконцентрировали свой бизнес на поставке и производстве продуктов питания для населения.Государственный секретариат по экономике (SECO) отмечает, что в настоящее время санкциями ограничен ввоз в Россию лишь товаров двойного назначения и товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.
https://1prime.ru/20240507/gazprom-847967802.html
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швейцария, экспорт, россия
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, экспорт, РОССИЯ
23:41 07.05.2024
 
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию

RTS: Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию, несмотря на санкции

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкNestle
Nestle - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS.
Согласно данным, в прошлом году экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 миллиарда франков, в основном благодаря лекарствам и медицинским товарам, так как на эту продукцию не распространяется режим санкционных ограничений по гуманитарным соображениям.
При этом при оценке экспорта не учитывалась продукция швейцарских компаний, производимая в России. Так, шесть предприятий Nestlé выпускают шоколад "Россия", готовые завтраки, растворимый кофе и корма для животных. В компании заявили, что они сконцентрировали свой бизнес на поставке и производстве продуктов питания для населения.
Государственный секретариат по экономике (SECO) отмечает, что в настоящее время санкциями ограничен ввоз в Россию лишь товаров двойного назначения и товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.
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ЭкономикаШВЕЙЦАРИЯэкспортРОССИЯ
 
 
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