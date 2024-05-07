https://1prime.ru/20240507/shveytsariya-847990427.html
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию - 07.05.2024, ПРАЙМ
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию
Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T23:41+0300
2024-05-07T23:41+0300
2024-05-07T23:41+0300
экономика
швейцария
экспорт
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/50/838505043_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c41312fc74dcbddde63a6c9ca24086ef.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS.Согласно данным, в прошлом году экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 миллиарда франков, в основном благодаря лекарствам и медицинским товарам, так как на эту продукцию не распространяется режим санкционных ограничений по гуманитарным соображениям.При этом при оценке экспорта не учитывалась продукция швейцарских компаний, производимая в России. Так, шесть предприятий Nestlé выпускают шоколад "Россия", готовые завтраки, растворимый кофе и корма для животных. В компании заявили, что они сконцентрировали свой бизнес на поставке и производстве продуктов питания для населения.Государственный секретариат по экономике (SECO) отмечает, что в настоящее время санкциями ограничен ввоз в Россию лишь товаров двойного назначения и товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.
https://1prime.ru/20240507/gazprom-847967802.html
швейцария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/50/838505043_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a08a004162108be9f6756e7c5a78c4ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, экспорт, россия
Экономика, ШВЕЙЦАРИЯ, экспорт, РОССИЯ
Одна европейская страна продолжает экспорт товаров в Россию
RTS: Швейцария продолжает экспорт товаров в Россию, несмотря на санкции
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Несмотря на конфликт на Украине и режим санкций, Швейцария продолжает экспорт своей продукции в Россию, пишет RTS
.
Согласно данным, в прошлом году экспорт Швейцарии в Россию превысил 2,6 миллиарда франков, в основном благодаря лекарствам и медицинским товарам, так как на эту продукцию не распространяется режим санкционных ограничений по гуманитарным соображениям.
При этом при оценке экспорта не учитывалась продукция швейцарских компаний, производимая в России. Так, шесть предприятий Nestlé выпускают шоколад "Россия", готовые завтраки, растворимый кофе и корма для животных. В компании заявили, что они сконцентрировали свой бизнес на поставке и производстве продуктов питания для населения.
Государственный секретариат по экономике (SECO) отмечает, что в настоящее время санкциями ограничен ввоз в Россию лишь товаров двойного назначения и товаров, чья закупочная цена превышает 300 франков.
Uniper опасается взыскания активов в России по иску "Газпром экспорта"