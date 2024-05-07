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Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии
Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии - 07.05.2024, ПРАЙМ
Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии
Риторика председателя КНР Си Цзиньпина в Сербии и Венгрии будет гораздо более позитивной, чем во Франции, пишет турецкое издание Hürriyet. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T10:14+0300
2024-05-07T10:14+0300
политика
китай
си цзиньпин
новости
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Риторика председателя КНР Си Цзиньпина в Сербии и Венгрии будет гораздо более позитивной, чем во Франции, пишет турецкое издание Hürriyet.Согласно изданию, визит в европейские страны имеет большое значение с точки зрения политических и экономических интересов Китая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Тем временем визиты Си Цзиньпина в Будапешт и Белград создают впечатление стратегического выбора, и там его риторика, скорее всего, будет гораздо более позитивной по сравнению с тоном заявлений во Франции, а переговоры – свободны от критики", - говорится в статье.Отмечается, что визит китайского лидера в столицы Сербии и Венгрии свидетельствуют о стратегическом выборе и укреплении отношений с этими странами, которые также активно принимают китайские инвестиции.Китай поддерживает своих партнеров и готов развивать экономическое и политическое сотрудничество. Вопрос заключается в том, будут ли эти визиты также сигнализировать об участии Китая в мирной конференции по Украине, уменьшении поддержки России и расширении экономических возможностей для ЕС, заметил автор статьи.На данный момент нельзя сказать, какой подход выберет Си Цзиньпин, но в любом случае эти визиты являются важной частью укрепления отношений Китая с Европой, заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ
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китай, си цзиньпин, новости
Политика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, Новости
10:14 07.05.2024
 
Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии

Hürriyet: визит Си в Сербию и Венгрию пройдет лучше, чем переговоры во Франции

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЦеремония отлета председателя КНР Си Цзиньпина из России
Церемония отлета председателя КНР Си Цзиньпина из России - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Риторика председателя КНР Си Цзиньпина в Сербии и Венгрии будет гораздо более позитивной, чем во Франции, пишет турецкое издание Hürriyet.
Согласно изданию, визит в европейские страны имеет большое значение с точки зрения политических и экономических интересов Китая.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Тем временем визиты Си Цзиньпина в Будапешт и Белград создают впечатление стратегического выбора, и там его риторика, скорее всего, будет гораздо более позитивной по сравнению с тоном заявлений во Франции, а переговоры – свободны от критики", - говорится в статье.
Отмечается, что визит китайского лидера в столицы Сербии и Венгрии свидетельствуют о стратегическом выборе и укреплении отношений с этими странами, которые также активно принимают китайские инвестиции.
Китай поддерживает своих партнеров и готов развивать экономическое и политическое сотрудничество. Вопрос заключается в том, будут ли эти визиты также сигнализировать об участии Китая в мирной конференции по Украине, уменьшении поддержки России и расширении экономических возможностей для ЕС, заметил автор статьи.
На данный момент нельзя сказать, какой подход выберет Си Цзиньпин, но в любом случае эти визиты являются важной частью укрепления отношений Китая с Европой, заключили в издании.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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