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Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии

Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии - 07.05.2024, ПРАЙМ

Утрут нос Макрону. Стало известно, что ждет Си в Сербии и Венгрии

Риторика председателя КНР Си Цзиньпина в Сербии и Венгрии будет гораздо более позитивной, чем во Франции, пишет турецкое издание Hürriyet. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T10:14+0300

2024-05-07T10:14+0300

2024-05-07T10:14+0300

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Риторика председателя КНР Си Цзиньпина в Сербии и Венгрии будет гораздо более позитивной, чем во Франции, пишет турецкое издание Hürriyet.Согласно изданию, визит в европейские страны имеет большое значение с точки зрения политических и экономических интересов Китая.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Тем временем визиты Си Цзиньпина в Будапешт и Белград создают впечатление стратегического выбора, и там его риторика, скорее всего, будет гораздо более позитивной по сравнению с тоном заявлений во Франции, а переговоры – свободны от критики", - говорится в статье.Отмечается, что визит китайского лидера в столицы Сербии и Венгрии свидетельствуют о стратегическом выборе и укреплении отношений с этими странами, которые также активно принимают китайские инвестиции.Китай поддерживает своих партнеров и готов развивать экономическое и политическое сотрудничество. Вопрос заключается в том, будут ли эти визиты также сигнализировать об участии Китая в мирной конференции по Украине, уменьшении поддержки России и расширении экономических возможностей для ЕС, заметил автор статьи.На данный момент нельзя сказать, какой подход выберет Си Цзиньпин, но в любом случае эти визиты являются важной частью укрепления отношений Китая с Европой, заключили в издании.Полный текст читайте на ИноСМИ

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