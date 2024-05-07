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Цензура, ложь и "охота на ведьм": чем США платят за пропаганду на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
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Цензура, ложь и "охота на ведьм": чем США платят за пропаганду на Украине
Цензура, ложь и "охота на ведьм": чем США платят за пропаганду на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
Цензура, ложь и "охота на ведьм": чем США платят за пропаганду на Украине
На Украине СМИ, финансируемые США, насаждают цензуру, распространяют дезинформацию и обрубают всякую критику. За время, прошедшее с начала конфликта, 175... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T11:01+0300
2024-05-07T11:43+0300
спецоперация на украине
сми
цензура
сша
украина
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. На Украине СМИ, финансируемые США, насаждают цензуру, распространяют дезинформацию и обрубают всякую критику. За время, прошедшее с начала конфликта, 175 украинских изданий начали получать деньги из Штатов, отрабатывая заданную Вашингтоном повестку, пишет The Federalist.Борьба Украины против России ведется не только на поле боя, но и на медийном фронте. И там, и там США оказывают прямую поддержку. Они финансируют украинские медиа и создают новые, главной целью этого является насаждение вашингтонской повестки, распространение ложных сведений и борьба с инакомыслием. Критикам опосредованной войны затыкают рот, и это касается даже американских граждан, отмечает издание.Последних нередко выставляют "винтиками российской пропагандистсткой машины". В их число попали экономист Джеффри Сакс, ведущий Такер Карлсон, журналист Гленн Гринвальд и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Проплаченные Вашингтоном украинские СМИ обрушились на них только за то, что они не согласны с его официальной точкой зрения на украинский конфликт. При этом никаких доказательств влияния Кремля на их позицию нет.При этом в такие ангажированные медиапроекты, как The New Voice of Ukraine, VoxUkraine, “Детектор медиа” уже текут деньги американских налогоплательщиков. Частично это деньги из пакета помощи Украине на гражданские нужды на сумму 44,1 миллиарда долларов. Эти ресурсы агрессивно продвигают свою повестку, отклоняясь от общепринятой в журналистике практике объективности, всячески очерняют критиков украинского режима.Под огнем их нападок в начале этого года оказалось даже американское издание The New York Times за статью о том, что в битве за Авдеевку сотни украинцев пропали без вести или попали в плен. Однако никаких весомых опровержений этой информации "проверяльщики фактов" так и не представили. “Детектор медиа” сослался лишь на представителя ВСУ, который голословно назвал статью дезинформацией. The New Voice of Ukraine со ссылкой на украинского чиновника охарактеризовал ее, как "российскую психологическую операцию".Эти и другие подобные факты явно свидетельствуют о том, что между Россией и Украиной ведется настоящая информационная война, и США принимают в ней активное участие. По мнению директора Института ответственного государственного управления имени Квинси Джорджа Биба, американские власти стремятся сформировать определенное восприятие. "Очень сложно отделить предназначенное для иностранной аудитории от того, что просачивается в англоязычные СМИ, в том числе в самой Америке”, - добавил он.При этом доказательств и конкретики в защиту проукраинской, а, вернее, проамериканской позиции представляется крайне мало. Получается, что достаточно высказывать точку зрения, противоречащую официальной западной повестки, чтобы стать врагом государства, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сми, цензура, сша, украина
Спецоперация на Украине, СМИ, Цензура, США, УКРАИНА
11:01 07.05.2024 (обновлено: 11:43 07.05.2024)
 
Цензура, ложь и "охота на ведьм": чем США платят за пропаганду на Украине

Federalist: 175 украинских СМИ получают деньги из США и работают на Вашингтон

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Brandon Mowinkel
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МОСКВА, 7 мая – ПРАЙМ. На Украине СМИ, финансируемые США, насаждают цензуру, распространяют дезинформацию и обрубают всякую критику. За время, прошедшее с начала конфликта, 175 украинских изданий начали получать деньги из Штатов, отрабатывая заданную Вашингтоном повестку, пишет The Federalist.
Борьба Украины против России ведется не только на поле боя, но и на медийном фронте. И там, и там США оказывают прямую поддержку. Они финансируют украинские медиа и создают новые, главной целью этого является насаждение вашингтонской повестки, распространение ложных сведений и борьба с инакомыслием. Критикам опосредованной войны затыкают рот, и это касается даже американских граждан, отмечает издание.
Последних нередко выставляют "винтиками российской пропагандистсткой машины". В их число попали экономист Джеффри Сакс, ведущий Такер Карлсон, журналист Гленн Гринвальд и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Проплаченные Вашингтоном украинские СМИ обрушились на них только за то, что они не согласны с его официальной точкой зрения на украинский конфликт. При этом никаких доказательств влияния Кремля на их позицию нет.
При этом в такие ангажированные медиапроекты, как The New Voice of Ukraine, VoxUkraine, “Детектор медиа” уже текут деньги американских налогоплательщиков. Частично это деньги из пакета помощи Украине на гражданские нужды на сумму 44,1 миллиарда долларов. Эти ресурсы агрессивно продвигают свою повестку, отклоняясь от общепринятой в журналистике практике объективности, всячески очерняют критиков украинского режима.
Флаг Германии, Берлин
СМИ назвали утечку из бундесвера "информацией без цензуры"
5 марта, 09:28
Под огнем их нападок в начале этого года оказалось даже американское издание The New York Times за статью о том, что в битве за Авдеевку сотни украинцев пропали без вести или попали в плен. Однако никаких весомых опровержений этой информации "проверяльщики фактов" так и не представили. “Детектор медиа” сослался лишь на представителя ВСУ, который голословно назвал статью дезинформацией. The New Voice of Ukraine со ссылкой на украинского чиновника охарактеризовал ее, как "российскую психологическую операцию".
Эти и другие подобные факты явно свидетельствуют о том, что между Россией и Украиной ведется настоящая информационная война, и США принимают в ней активное участие. По мнению директора Института ответственного государственного управления имени Квинси Джорджа Биба, американские власти стремятся сформировать определенное восприятие. "Очень сложно отделить предназначенное для иностранной аудитории от того, что просачивается в англоязычные СМИ, в том числе в самой Америке”, - добавил он.
При этом доказательств и конкретики в защиту проукраинской, а, вернее, проамериканской позиции представляется крайне мало. Получается, что достаточно высказывать точку зрения, противоречащую официальной западной повестки, чтобы стать врагом государства, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеСМИЦензураСШАУКРАИНА
 
 
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