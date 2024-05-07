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Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу
Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу - 07.05.2024, ПРАЙМ
Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу
Во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заключен под стражу по обвинению в совершении кражи - такое решение принял Первомайский районный суд во... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:00+0300
2024-05-07T08:00+0300
2024-05-07T08:00+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заключен под стражу по обвинению в совершении кражи - такое решение принял Первомайский районный суд во Владивостоке. Военнослужащий будет находиться под арестом до 2 июля.Как ранее сообщил РИА Новости осведомленный источник, американский военный, задержанный во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье. Отмечается, что он заехал в Приморский край по пути домой в Соединенные Штаты. Официальный представитель Армии США Синтия Смит сообщила РИА Новости, что 2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского военнослужащего по обвинению в нарушении закона.Россия в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях уведомила Госдеп о задержании американского гражданина. Также армия проинформировала о случившемся семью солдата. Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку.По данным телеканала NBC News, военный Гордон Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и направился в Россию в частную поездку по собственной инициативе.
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Криминал, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, США
Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу
Американский военнослужащий Блэк заключен под стражу во Владивостоке по обвинению в краже
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заключен под стражу по обвинению в совершении кражи - такое решение принял Первомайский районный суд во Владивостоке. Военнослужащий будет находиться под арестом до 2 июля.
Как ранее сообщил РИА Новости осведомленный источник, американский военный, задержанный во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье. Отмечается, что он заехал в Приморский край по пути домой в Соединенные Штаты.
Официальный представитель Армии США Синтия Смит сообщила РИА Новости, что 2 мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского военнослужащего по обвинению в нарушении закона.
"Моментально". Американец рассказал интересную деталь о российской армии
Россия в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях уведомила Госдеп о задержании американского гражданина. Также армия проинформировала о случившемся семью солдата. Госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку.
По данным телеканала NBC News, военный Гордон Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и направился в Россию в частную поездку по собственной инициативе.