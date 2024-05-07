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В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России
В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России - 07.05.2024, ПРАЙМ
В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России
Если Запад не прекратит поставлять вооружение Киеву, это приведет к войне между Европой и Россией, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:29+0300
2024-05-07T09:32+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Если Запад не прекратит поставлять вооружение Киеву, это приведет к войне между Европой и Россией, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Учитывая, что украинские силы терпят поражение и гибнут, было бы разумно приостановить дальнейшую военную поддержку и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня", — говорится в сообщении.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона Макрегор также отметил, что Россия не потерпит ударов по своей территории.Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.Согласно материалам агентства Reuters, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин втайне помогает ВСУ в разработке планов нападения на Черноморский флот России.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Новости
09:29 07.05.2024 (обновлено: 09:32 07.05.2024)
 
В США предупредили о последствиях после слов Кэмерона об ударах по России

Макгрегор: помощь Запада Украине может вылиться в войну России с Европой

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкCаммит форума "Азия- Европа"
Cаммит форума Азия- Европа - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Если Запад не прекратит поставлять вооружение Киеву, это приведет к войне между Европой и Россией, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Учитывая, что украинские силы терпят поражение и гибнут, было бы разумно приостановить дальнейшую военную поддержку и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня", — говорится в сообщении.
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В ответ на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвида Кэмерона Макрегор также отметил, что Россия не потерпит ударов по своей территории.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что ВСУ имеют право применить британское оружие для ударов по территории России. В комментарии изданию Bloomberg Кэмерон заявил, что оставляет Киеву право определять применение британского оружия.
Согласно материалам агентства Reuters, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин втайне помогает ВСУ в разработке планов нападения на Черноморский флот России.
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