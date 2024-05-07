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Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов - 07.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240507/tesla-847987200.html
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов
Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:11+0300
2024-05-07T20:11+0300
экономика
германия
завод
tesla
экология
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на письмо компании. "Tesla приостанавливает производство в Грюнхайде на четыре дня. Производитель электромобилей готовится к заявленным демонстрациям против расширения завода", —пишет издание со ссылкой на письмо организации сотрудникам, оказавшееся в его распоряжении. Отмечается, что производство будет приостановлено после вечерней смены в среду. В четверг в Германии будет выходной, а в пятницу сотрудники должны работать из дома. Производство возобновится в ночную смену в воскресенье. Согласно письму, с четверга по воскресенье транспортного сообщения с заводом не будет. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина не раз становился целью экоактивистов из-за планов по расширению производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
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германия, завод, tesla, экология
Экономика, ГЕРМАНИЯ, завод, Tesla, экология
20:11 07.05.2024
 
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов

Handelsblatt: Tesla приостановит работу завода в ФРГ на 4 дня из-за протестов

© AFP / Getty Images North America/Justin Sullivan Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе
Вывеска автомобильного концерна Tesla в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© AFP / Getty Images North America/Justin Sullivan
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на письмо компании.
"Tesla приостанавливает производство в Грюнхайде на четыре дня. Производитель электромобилей готовится к заявленным демонстрациям против расширения завода", —пишет издание со ссылкой на письмо организации сотрудникам, оказавшееся в его распоряжении.
Отмечается, что производство будет приостановлено после вечерней смены в среду. В четверг в Германии будет выходной, а в пятницу сотрудники должны работать из дома. Производство возобновится в ночную смену в воскресенье. Согласно письму, с четверга по воскресенье транспортного сообщения с заводом не будет.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина не раз становился целью экоактивистов из-за планов по расширению производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
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ЭкономикаГЕРМАНИЯзаводTeslaэкология
 
 
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