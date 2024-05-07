https://1prime.ru/20240507/tesla-847987200.html
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов - 07.05.2024, ПРАЙМ
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов
Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T20:11+0300
2024-05-07T20:11+0300
2024-05-07T20:11+0300
экономика
германия
завод
tesla
экология
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/11/827791176_0:230:3000:1918_1920x0_80_0_0_52fdf4791e016826d6e33a03cf2e67f3.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на письмо компании. "Tesla приостанавливает производство в Грюнхайде на четыре дня. Производитель электромобилей готовится к заявленным демонстрациям против расширения завода", —пишет издание со ссылкой на письмо организации сотрудникам, оказавшееся в его распоряжении. Отмечается, что производство будет приостановлено после вечерней смены в среду. В четверг в Германии будет выходной, а в пятницу сотрудники должны работать из дома. Производство возобновится в ночную смену в воскресенье. Согласно письму, с четверга по воскресенье транспортного сообщения с заводом не будет. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина не раз становился целью экоактивистов из-за планов по расширению производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
https://1prime.ru/20240429/tesla-847804632.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82779/11/827791176_68:0:2932:2148_1920x0_80_0_0_070a5f4f70033195a59e9c6eb7db42ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, завод, tesla, экология
Экономика, ГЕРМАНИЯ, завод, Tesla, экология
Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов
Handelsblatt: Tesla приостановит работу завода в ФРГ на 4 дня из-за протестов
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ.
Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt
со ссылкой на письмо компании.
"Tesla приостанавливает производство в Грюнхайде на четыре дня. Производитель электромобилей готовится к заявленным демонстрациям против расширения завода", —пишет издание со ссылкой на письмо организации сотрудникам, оказавшееся в его распоряжении.
Отмечается, что производство будет приостановлено после вечерней смены в среду. В четверг в Германии будет выходной, а в пятницу сотрудники должны работать из дома. Производство возобновится в ночную смену в воскресенье. Согласно письму, с четверга по воскресенье транспортного сообщения с заводом не будет.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина не раз становился целью экоактивистов из-за планов по расширению производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
Акции Tesla на предторгах подорожали после визита Маска в Китай