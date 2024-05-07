https://1prime.ru/20240507/tesla-847987200.html

Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов

Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов - 07.05.2024, ПРАЙМ

Tesla приостановит работу завода в Германии из-за протестов

Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T20:11+0300

2024-05-07T20:11+0300

2024-05-07T20:11+0300

экономика

германия

завод

tesla

экология

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla приостановит свой завод в немецком Грюнхайде из-за демонстраций против его расширения, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на письмо компании. "Tesla приостанавливает производство в Грюнхайде на четыре дня. Производитель электромобилей готовится к заявленным демонстрациям против расширения завода", —пишет издание со ссылкой на письмо организации сотрудникам, оказавшееся в его распоряжении. Отмечается, что производство будет приостановлено после вечерней смены в среду. В четверг в Германии будет выходной, а в пятницу сотрудники должны работать из дома. Производство возобновится в ночную смену в воскресенье. Согласно письму, с четверга по воскресенье транспортного сообщения с заводом не будет. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина не раз становился целью экоактивистов из-за планов по расширению производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.

https://1prime.ru/20240429/tesla-847804632.html

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германия, завод, tesla, экология