https://1prime.ru/20240507/ucheniya-847989775.html

США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными"

США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными" - 07.05.2024, ПРАЙМ

США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными"

США считают "совершенно безответственными" готовящиеся ядерные учения РФ, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T22:31+0300

2024-05-07T22:31+0300

2024-05-07T22:31+0300

вооружения

сша

россия

учения

ядерное оружие

тактическое ядерное оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США считают "совершенно безответственными" готовящиеся ядерные учения РФ, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы оцениваем это как совершенно безответственное", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя готовящиеся учения России. Сингх также отметила, что Пентагон продолжит следить за "происходящим в регионе" в связи с российскими учениями. Ранее Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями ЮВО по поручению президента. Будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и ВМФ.В МИД РФ заявили, что РФ рассчитывает, что учения Минобороны по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах

https://1prime.ru/20240507/antonov-847958061.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие