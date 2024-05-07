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США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными" - 07.05.2024, ПРАЙМ
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США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными"
США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными" - 07.05.2024, ПРАЙМ
США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными"
США считают "совершенно безответственными" готовящиеся ядерные учения РФ, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T22:31+0300
2024-05-07T22:31+0300
вооружения
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россия
учения
ядерное оружие
тактическое ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США считают "совершенно безответственными" готовящиеся ядерные учения РФ, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы оцениваем это как совершенно безответственное", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя готовящиеся учения России. Сингх также отметила, что Пентагон продолжит следить за "происходящим в регионе" в связи с российскими учениями. Ранее Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями ЮВО по поручению президента. Будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и ВМФ.В МИД РФ заявили, что РФ рассчитывает, что учения Минобороны по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах
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сша, россия, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, учения, ядерное оружие, тактическое ядерное оружие
22:31 07.05.2024
 
США назвали готовящиеся учения ядерных сил РФ "безответственными"

Пентагон: готовящиеся учения ядерных сил РФ "совершенно безответственны"

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 7 мая — ПРАЙМ. США считают "совершенно безответственными" готовящиеся ядерные учения РФ, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы оцениваем это как совершенно безответственное", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя готовящиеся учения России.
Сингх также отметила, что Пентагон продолжит следить за "происходящим в регионе" в связи с российскими учениями.
Ранее Минобороны РФ сообщило о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями ЮВО по поручению президента. Будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия с привлечением авиации и ВМФ.
В МИД РФ заявили, что РФ рассчитывает, что учения Минобороны по отработке применения нестратегического ядерного оружия остудят "горячие головы" в западных столицах
Посол России в США Антонов
Ставки растут. Посол в США объяснил готовящиеся учения ядерных сил России
07:46
 
ВооруженияСШАРОССИЯученияядерное оружиетактическое ядерное оружие
 
 
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