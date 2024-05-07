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В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине
Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:56+0300
2024-05-07T08:56+0300
2024-05-07T08:56+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- сообщил он, при этом упомянув данные о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу весны.Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, F-16
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине
Депутат Гончаренко: первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале
.
"Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- сообщил он, при этом упомянув данные о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу весны.
Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.
ВСУ готовят массированный удар по территории России утром 7 мая, сообщил RT
* Внесен в перечень террористов и экстремистов