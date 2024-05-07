https://1prime.ru/20240507/ukraina-847959285.html

В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине

В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ

В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине

Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T08:56+0300

2024-05-07T08:56+0300

2024-05-07T08:56+0300

вооружения

россия

украина

запад

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/82530/55/825305540_0:0:3503:1970_1920x0_80_0_0_df2b88c3ad8ae9c24a11f22d8a970a40.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- сообщил он, при этом упомянув данные о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу весны.Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20240506/ukraina-847955875.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад, f-16