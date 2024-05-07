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В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
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В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине
Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T08:56+0300
2024-05-07T08:56+0300
вооружения
россия
украина
запад
f-16
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- сообщил он, при этом упомянув данные о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу весны.Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.В Кремле неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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россия, украина, запад, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, F-16
08:56 07.05.2024
 
В Раде назвали возможный срок появления истребителей F-16 на Украине

Депутат Гончаренко: первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМеждународная авиационно-космическая выставка "Dubai Airshow-2015". День третий
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow-2015. День третий - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Уже в июле украинский парк может пополниться первыми истребителями F-16, рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- сообщил он, при этом упомянув данные о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу весны.
Ранее представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки вооружений Украине препятствуют разрешению украинского конфликта, так как делают страны НАТО непосредственными участниками боевых действий.
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