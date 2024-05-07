https://1prime.ru/20240507/ukraina-847971460.html

"Тяжкое чистилище". На Западе охарактеризовали состояние Украины и ее армии

"Тяжкое чистилище". На Западе охарактеризовали состояние Украины и ее армии - 07.05.2024, ПРАЙМ

"Тяжкое чистилище". На Западе охарактеризовали состояние Украины и ее армии

У Украины нет достаточного количества боеприпасов для эффективного отражения атак и защиты неба, заявил в интервью N-TV полковник австрийских вооруженных сил... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T12:59+0300

2024-05-07T12:59+0300

2024-05-07T12:59+0300

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. У Украины нет достаточного количества боеприпасов для эффективного отражения атак и защиты неба, заявил в интервью N-TV полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.По его словам, у страны отсутствует ПВО, и поэтому Россия "практически беспрепятственно использует планирующие бомбы и артиллерию, бомбя или простреливая путь наступающим войскам".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ условиях дефицита боеприпасов украинское командование пытается их рационально распределить и предоставить их тем силам, которые сейчас находятся под наибольшим давлением, отметил эксперт."Мы наблюдаем эпизодическое применение американских ATACMS, но эффекта, сравнимого с тем, что был в 2022 году от ракет HIMARS, пока нет. Таким образом, Украина пока не в состоянии серьезно атаковать российские структуры управления и снабжения, то есть командные пункты, узлы снабжения, логистические центры", — подчеркнул полковник.Он допустил, что российские ВС "теперь в состоянии очень эффективно противостоять этим системам".Райснер подчеркнул, что Запад не поставляет оружие и боеприпасы в том количестве и в то время, когда они необходимы. Попытка же Украины создать свою военную промышленность сталкивается со сложностями, поскольку критически важная инфраструктура уже сильно пострадала и продолжает подвергаться атакам каждый день, добавил он."На данный момент Украина представляет собой тяжкое чистилище. Она зажата между надеждой на будущее и каждодневным адом", — заключил эксперт.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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украина, всу