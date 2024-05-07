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Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц - 07.05.2024, ПРАЙМ
Кадыров призвал заставить Зеленского капитулировать в ближайший месяц
В ближайший месяц нужно забирать Одессу и Харьков, а потом принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T13:47+0300
2024-05-07T13:47+0300
2024-05-07T13:58+0300
спецоперация на украине
россия
рамзан кадыров
сво
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В ближайший месяц нужно забирать Одессу и Харьков, а потом принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".Таким образом политик прокомментировал ход российской специальной военной операции на Украине.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, рамзан кадыров, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Рамзан Кадыров, СВО
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. В ближайший месяц нужно забирать Одессу и Харьков, а потом принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности России документы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия 1".
Таким образом политик прокомментировал ход российской специальной военной операции на Украине.
"Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины", - сказал Кадыров.
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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