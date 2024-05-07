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В Европе пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240507/ukraina-847979489.html
В Европе пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ
В Европе пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ - 07.05.2024, ПРАЙМ
В Европе пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ
Представители европейской элиты беспокоятся из-за потенциального выхода конфликта на Украине за пределы территории страны, рассказал экс-помощник заместителя... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:23+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
франция
сво
военная помощь украине
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Представители европейской элиты беспокоятся из-за потенциального выхода конфликта на Украине за пределы территории страны, рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.По его словам, правительство Франции не хочет спровоцировать более масштабный конфликт."Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — добавил Брайен.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как отметил эксперт, подобная ситуация складывается на фоне угроз французского президента Эммануэля Макрона отправить войска Иностранного легиона на Украину. По словам Брайена, снабжения Киева огромным количеством вооружения увеличивают риск выхода конфликта за пределы Украины.
https://1prime.ru/20240506/makron-847954825.html
украина
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россия, украина, франция, сво, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, СВО, военная помощь Украине
16:23 07.05.2024 (обновлено: 16:44 07.05.2024)
 
В Европе пришли в ужас из-за новой угрозы на Украине, пишут СМИ

W&S: европейские лидеры в ужасе из-за угрозы расширения конфликта на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Представители европейской элиты беспокоятся из-за потенциального выхода конфликта на Украине за пределы территории страны, рассказал экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapon and Strategy.
По его словам, правительство Франции не хочет спровоцировать более масштабный конфликт.
"Другие европейские лидеры — Германия, Италия, даже Великобритания — в ужасе от опасности того, что военные действия на Украине могут перерасти в большую войну в Европе", — добавил Брайен.
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Кроме того, как отметил эксперт, подобная ситуация складывается на фоне угроз французского президента Эммануэля Макрона отправить войска Иностранного легиона на Украину. По словам Брайена, снабжения Киева огромным количеством вооружения увеличивают риск выхода конфликта за пределы Украины.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯСВОвоенная помощь Украине
 
 
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