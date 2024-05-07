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UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России
UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России - 07.05.2024, ПРАЙМ
UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России
Итальянская группа UniCredit намерена существенно сократить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года, заявил финансовый директор группы Стефано... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T16:14+0300
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2024-05-07T16:14+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Итальянская группа UniCredit намерена существенно сократить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года, заявил финансовый директор группы Стефано Порро. Он подчеркнул, что за два года этот показатель снизился на 91 процент, или 5,6 миллиарда евро, сообщает РБК. "Мы продолжаем решительное сжатие и продолжим это делать в ближайшие несколько лет. Стоит ожидать ускоренного снижения", — сказал топ-менеджер. По словам Порро, UniCredit "контролирует" объемы бизнеса в России, "защищается" от санкций и соблюдает все требования.В первом квартале 2024 года чистая прибыль "дочки" UniCredit в России составила 213 миллионов евро. Бизнес в России обеспечил 8,3 процента чистой прибыли группы в первом квартале, сказано в отчетности группы.UniCredit рассматривает возможность ухода из России, однако группа не собирается продавать актив по любой цене.По данным ЦБ на марта 2022-го, в России работали 52 банка с иностранным капиталом. Goldman Sachs стал первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине. О планах свернуть бизнес в России сообщили и другие инвестбанки — американский JPMorgan Chase, немецкая Deutsche Bank.
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unicredit, санкции против рф
Unicredit, санкции против РФ
UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России
РБК: UniCredit раскрыл планы по сокращению бизнеса в России
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ.
Итальянская группа UniCredit намерена существенно сократить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 года, заявил финансовый директор группы Стефано Порро. Он подчеркнул, что за два года этот показатель снизился на 91 процент, или 5,6 миллиарда евро, сообщает РБК
.
"Мы продолжаем решительное сжатие и продолжим это делать в ближайшие несколько лет. Стоит ожидать ускоренного снижения", — сказал топ-менеджер. По словам Порро, UniCredit "контролирует" объемы бизнеса в России, "защищается" от санкций и соблюдает все требования.
В первом квартале 2024 года чистая прибыль "дочки" UniCredit в России составила 213 миллионов евро. Бизнес в России обеспечил 8,3 процента чистой прибыли группы в первом квартале, сказано в отчетности группы.
UniCredit рассматривает возможность ухода из России, однако группа не собирается продавать актив по любой цене.
По данным ЦБ на марта 2022-го, в России работали 52 банка с иностранным капиталом. Goldman Sachs стал первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине. О планах свернуть бизнес в России сообщили и другие инвестбанки — американский JPMorgan Chase, немецкая Deutsche Bank.