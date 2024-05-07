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Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:59+0300
2024-05-07T09:59+0300
2024-05-07T10:05+0300
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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", — заметила дипломат в эфире "Соловьев LIVE".Захарова также выразила недоумение по поводу гордости Великобритании и других стран НАТО, которые продолжают поддерживать киевский режим, при этом не учитывая потери, которые несут граждане Украины.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
https://1prime.ru/20240506/inauguratsiya-847956712.html
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Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости, Мария Захарова
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Захарова назвала скалозубством отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", — заметила дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Захарова также выразила недоумение по поводу гордости Великобритании и других стран НАТО, которые продолжают поддерживать киевский режим, при этом не учитывая потери, которые несут граждане Украины.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина