Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240507/zakharova-847961509.html
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина - 07.05.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина
Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T09:59+0300
2024-05-07T10:05+0300
политика
россия
великобритания
владимир путин
инаугурация
новости
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_33a0d641a8778cffa35fe6f4b32b0a51.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", — заметила дипломат в эфире "Соловьев LIVE".Захарова также выразила недоумение по поводу гордости Великобритании и других стран НАТО, которые продолжают поддерживать киевский режим, при этом не учитывая потери, которые несут граждане Украины.Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
https://1prime.ru/20240506/inauguratsiya-847956712.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845792184_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a9581db397a6a06556a7e0785b1ca6a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания, владимир путин, инаугурация, новости, мария захарова
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, инаугурация, Новости, Мария Захарова
09:59 07.05.2024 (обновлено: 10:05 07.05.2024)
 
Захарова назвала скалозубством отказ Британии посетить инаугурацию Путина

Захарова назвала скалозубством отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПразднование Дня российского студенчества
Празднование Дня российского студенчества - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Отказ Великобритании присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина является проявлением скалозубства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона, еще каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены (на инаугурации Путина)", — заметила дипломат в эфире "Соловьев LIVE".
Захарова также выразила недоумение по поводу гордости Великобритании и других стран НАТО, которые продолжают поддерживать киевский режим, при этом не учитывая потери, которые несут граждане Украины.
Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Согласно закону "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина. Пост главы государства ему предстоит занимать в течение предстоящих шести лет - до 2030 года.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2024
Посол ЕС в России не будет присутствовать на инаугурации Путина
Вчера, 23:29
 
ПолитикаРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутининаугурацияНовостиМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала