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Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах
Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах - 07.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных... | 07.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-07T19:44+0300
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Из указа следует, что в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" установлены следующие целевые показатели и задачи:Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
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россия, владимир путин, указ, указ президента рф, жилье
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, указ, Указ президента РФ, жилье
Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах
Путин поручил улучшить условия для жизни в опорных населенных пунктах на 30%
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.
Полный текст указа
опубликован на официальном портале Президента РФ.
Из указа следует, что в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" установлены следующие целевые показатели и задачи:
- обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв.м. на человека к 2030 году и не менее 38 кв.м. к 2036 году;
- обновление жилого фонда на 20% по сравнению с 2019 годом;
- улучшение качества среды в опорных населенных пунктах на 30% к 2030 году и на 60% к 2036 году;
- обеспечение подключения к сетевому природному газу не менее трех миллионов домовладений к 2036 году и др.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
Путин поручил снизить долю импорта товаров и услуг в ВВП до 17% к 2030 году