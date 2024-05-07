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Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах

Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах - 07.05.2024, ПРАЙМ

Путин поручил улучшить условия жизни в опорных населенных пунктах

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных... | 07.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-07T19:44+0300

2024-05-07T19:44+0300

2024-05-07T19:49+0300

экономика

россия

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указ

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жилье

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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.Полный текст указа опубликован на официальном портале Президента РФ.Из указа следует, что в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" установлены следующие целевые показатели и задачи:Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, указ, указ президента рф, жилье