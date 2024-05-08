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СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов
СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов
Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая,... | 08.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-08T12:28+0300
2024-05-08T12:28+0300
замороженные российские активы
бельгия
ес
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая, странам блока может понадобиться еще время на обсуждение деталей, сообщила газета Politico.РФ не раз называла заморозку активов на Западе воровством и обещала ответ.Ранее издание сообщало, что представители стран ЕС могут не достичь к 8 мая соглашения об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине из-за разногласий.Как пишет газета, Бельгия хочет добиться одобрения договоренности в ходе встреч послов 8 мая. По мнению одного из дипломатов ЕС, есть "хорошие шансы" на достижение консенсуса."Однако другой дипломат заявил, что странам может потребоваться еще неделя, чтобы обдумать детали, прежде чем одобрить сделку ", - отмечает издание.
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замороженные российские активы, бельгия, ес
замороженные российские активы, БЕЛЬГИЯ, ЕС
12:28 08.05.2024
 
СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов

Politico: cтраны ЕС могут не сразу одобрить сделку об использовании доходов от активов РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая, странам блока может понадобиться еще время на обсуждение деталей, сообщила газета Politico.
РФ не раз называла заморозку активов на Западе воровством и обещала ответ.
Ранее издание сообщало, что представители стран ЕС могут не достичь к 8 мая соглашения об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине из-за разногласий.
Как пишет газета, Бельгия хочет добиться одобрения договоренности в ходе встреч послов 8 мая. По мнению одного из дипломатов ЕС, есть "хорошие шансы" на достижение консенсуса.
"Однако другой дипломат заявил, что странам может потребоваться еще неделя, чтобы обдумать детали, прежде чем одобрить сделку ", - отмечает издание.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
Названа сумма, которую принесли замороженные активы России в Euroclear
08:06
 
замороженные российские активыБЕЛЬГИЯЕС
 
 
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