https://1prime.ru/20240508/aktivy-848003026.html

СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов

СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов - 08.05.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали обсуждения использования доходов от российских активов

Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая,... | 08.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-08T12:28+0300

2024-05-08T12:28+0300

2024-05-08T12:28+0300

замороженные российские активы

бельгия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg

МОСКВА, 8 мая – ПРАЙМ. Председательствующая в Совете ЕС Бельгия надеется заключить соглашение об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине 8 мая, странам блока может понадобиться еще время на обсуждение деталей, сообщила газета Politico.РФ не раз называла заморозку активов на Западе воровством и обещала ответ.Ранее издание сообщало, что представители стран ЕС могут не достичь к 8 мая соглашения об использовании доходов от российских замороженных активов для помощи Украине из-за разногласий.Как пишет газета, Бельгия хочет добиться одобрения договоренности в ходе встреч послов 8 мая. По мнению одного из дипломатов ЕС, есть "хорошие шансы" на достижение консенсуса."Однако другой дипломат заявил, что странам может потребоваться еще неделя, чтобы обдумать детали, прежде чем одобрить сделку ", - отмечает издание.

https://1prime.ru/20240508/euroclear-847992169.html

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, бельгия, ес